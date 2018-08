Federica Panicucci in perfetta forma fisica: ecco cosa fa per mantenersi in linea

Federica Panicucci svela i segreti della sua perfetta forma fisica: ecco cosa fa per mantenersi sempre in linea

Federica Panicucci, nonostante i suoi 50 anni, non ha di certo nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. La conduttrice di Mattino Cinque, oggi più che mai, appare ancora in splendida forma. Beccata alle Maldive con il compagno Marco, infatti, la Panicucci sfoggia un fisico perfetto (non solo sui social ma anche nelle foto dei paparazzi). Il segreto della sua forma fisica perfetta? Ebbene la conduttrice lo ha svelato oggi al settimanale Chi ammettendo che, oltre l’attività fisica e l’alimentazione, deve anche ringraziare la genetica per come il suo corpo sta reagendo così positivamente allo scorrere del tempo.

La vacanza da sogno alle Maldive con il suo compagno Federica Panicucci l’ha interrotta, anche se per poco, per rispondere alle domande che le sono state rivolte da Chi. Quali sono i suoi segreti per mantenersi in forma? “Non c’è un vero segreto” ha risposto lei interpellata su quest’argomento. “Se non uno stile di vita sano, un’alimentazione sanissima e un po’ di allenamento, bastano pochi minuti al giorno” ha poi aggiunto “Il resto è genetica, ringrazio i miei genitori, e il frutto di tanto sport fatto da ragazza”.

Federica Panicucci di nuovo a Mediaset: dopo le polemiche della scorsa edizione torna a Mattino Cinque

Il fuori onda che aveva messo Federica Panicucci in una posizione scomoda lo scorso anno sembrerebbe essere, ad oggi, un problema risolto. La conduttrice Mediaset, infatti, quest’anno tornerà a pieno regime a Mattino Cinque. L’episodio che le aveva fatto aggiudicare il tapiro d’oro, infatti, fa parte del passato. La conferma come conduttrice di Canale 5 non fa altro che confermarlo oggi. La Panicucci, dunque, è carica e ricca di buoni propositi al momento.