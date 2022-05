Federica Panicucci scossa dal caso Pipitone: “Così si lavora a Mattino5”

Federica Panicucci è senza dubbio tra i volti di punta di Canale 5. Stabilmente al timone di Mattino Cinque News, che detiene il ruolo di leader della fascia mattutina, la conduttrice si è raccontata in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Sulle pagine del settimanale ha narrato cosa ci sia dietro questa grande macchina, che riesce a portare la cronaca anche al di fuori dei telegiornali. Il successo, per sua stessa ammissione, ha comportato alcune conseguenze, come la necessità di saper discernere il lato emotivo da quello professionale.

Federica Panicucci lo sa bene. “Anche se non sembra, io sono una persona emotiva, e ho lavorato molto per riuscire a tenere a bada questo mio lato“, ha difatti ammesso a Tv Sorrisi e Canzoni. Al tal proposito, la conduttrice ha ricordato un particolare caso di cronaca, in occasione del quale è riuscita a fatica a mettere da parte la propria emotività.

“È chiaro che a volte è impossibile non farsi coinvolgere. Penso, per esempio, al caso di Denise Pipitone,” ha ricordato la conduttrice. La scomparsa della piccola della provincia di Trapani ha sempre interessato il pubblico italiano, soprattutto per la dinamica mai chiarita del tutto. Era tornata alla ribalta lo scorso anno, dopo l’appello della ventenne russa Olesya Rostova, una pista che poi ha portato a un nulla di fatto.

In particolare, ha ricordato l’occasione in cui è stata presente in studio Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, spiegando: “Difficile non commuoversi, a maggior ragione per chi è mamma come me.”

Federica Panicucci, spiega cosa succede dietro le quinte di Mattino Cinque News

Alla base di tutto, come Federica Panicucci ha affermato, è necessario un gran lavoro, che prosegue ben oltre la diretta televisiva. Già al termine della trasmissione, la conduttrice si riunisce con la propria squadra per decidere gli argomenti da approfondire il giorno dopo e il taglio con cui parlarne.

Trattandosi di un programma finalizzato alla condivisione di news, la scaletta è suscettibile a cambiamenti anche negli ultimi secondi. “Siamo pronti anche a modificarla in diretta. È proprio questo il bello di ‘Mattino Cinque News’.” E la scelta risulta ancora una volta vincente, come testimoniano gli ascolti, che vedono la trasmissione non di rado attorno al 20% di share.

Certo, il successo comporta un impegno costante e continuo senza mai staccare durante la settimana con la sola esclusione di sabato. Se dal lunedì al venerdì la chat è attiva 24 ore su 24, la domenica è invece dedicata alla riunione per l’appuntamento di lunedì. Ma a Federica Panicucci non sembra pesare, grazie all’affetto che i fan le dimostrano quotidianamente.