Federica Panicucci scippa un amato reality alla d’Urso? L’indiscrezione

Federica Panicucci, dopo la pausa natalizia nel corso della quale ha lasciato il suo Mattino 5 a Francesco Vecchi, è ufficialmente tornata a condurre a pieno regime la sua trasmissione di punta in diretta. Ma questo, a quanto pare, non dovrebbe essere l’unico importante impegno di lavoro della conduttrice a stretto giro.

Si dice, infatti, che molto presto Federica Panicucci verrà messa al comando di un altro programma molto importante, questa volta in prima serata. E c’è un gossip particolarmente succoso che vi possiamo anticipare, visto che pare che la trasmissione in questione la Panicucci l’abbia “scippata” ad una sua celebre collega.

Ma di che trasmissione stiamo parlando? E di quale collega? La risposta a queste domande ce la fornisce in anteprima il settimanale Oggi, nelle sue Pillole di gossip. Secondo i beneinformati, infatti, la Panicucci avrebbe rubato a nientepopodimeno che Barbara d’Urso la possibilità di condurre La Talpa.

Proprio così: l’amatissimo adventure reality, del quale si parla ormai da mesi, sarebbe stato messo in mano proprio a lei. Niente da fare dunque per Barbarella che rimarrebbe così a mani più o meno vuote. Già, perché almeno per il momento a Barbara d’Urso è rimasta solo ed esclusivamente la certezza di condurre la nuova edizione di La Pupa e il Secchione, in arrivo a breve. Ovviamente su quanto detto fin’ora non esistono conferme di sorta. Ad essere ancora più precisi, non ci è nemmeno dato sapere con certezza se ci sarà la Talpa oppure no.

Com’è ovvio, questo gossip risulta particolarmente succoso alla luce dei passati trascorsi fra d’Urso e Panicucci. Ce li ricordiamo molto bene i tempi in cui fra le due c’era parecchia maretta, particolarmente in tempi di pre pandemia. Difficile dimenticarsi in questo senso dell’abbraccio “pacificatore” fra le due nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, che alla luce degli ultimi sviluppi potrebbe persino aver rappresentato una sorta di tregua temporanea. Chi lo sa se Barbarella accetterà di buon grado di farsi fregare un programma di prima serata dalla sua storica collega e nemica/amica?