Federica Panicucci e il ritorno a Mattino 5: “Dialogo con Mediaset”

Federica Panicucci, la situazione a Mattino 5. Parla la conduttrice: il dialogo con Mediaset

Il coronavirus ha rivoluzionato i palinsesti televisivi con conseguenti valzer relativi a conduttori e presentatrici. Alcune trasmissioni sono state sospese dal piccolo schermo, altre proseguono in una versione inedita. Ad esempio Mattino 5 – in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset – che è stata consegnata interamente all’informazione con taglio giornalistico sull’emergenza Covid-19. Federica Panicucci è così andata in una pausa, lasciando il talk nelle mani del collega Francesco Vecchi. Tale cambio si è verificato lo scorso 16 marzo ed è tutt’ora in atto. Quindi? Quando rivedremo Federica di nuovo in sella allo show? E, facendo un passo indietro, la troveremo sempre come padrona di casa nel salotto di Mattino 5? Sulla questione è intervenuta la diretta interessata sul suo profilo Instagram, dove si è intrattenuta di recente con il giornalista Mario Adinolfi.

Panicucci: “Cè bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento”

“Spero di rientrare presto appena la situazione si normalizza. Anche Mattino 5 passerà dalla versione speciale coronavirus alla formula tradizionale”, ha spiegato Federica a Mario Adinolfi. “Conto – ha proseguito la Panicucci – di rientrare quanto prima. Stiamo dialogando con l’azienda e il compito informativo in questo momento è importante. Gli italiani ora, giustamente, sono affamati di notizie, io conto davvero di tornare presto al timone del programma, c’è bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento”.

Mattino 5, ipotesi versione weekend guidata dal tandem Adriana Volpe e Michele Cucuzza va in archivio

Nelle scorse settimane si sono levati diversi rumors che volevano Adriana Volpe e Michele Cucuzza, entrambi concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 4, come papabili conduttori di Mattino 5 in versione weekend. Le ultime indiscrezioni, però, dicono che il format, per scelte aziendali Mediaset, non dovrebbe decollare. Dunque, sarebbe stata archiviata in fretta pure l’ipotesi della conduzione in tandem Cucuzza-Volpe.