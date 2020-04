Federica Panicucci tornerà a Mattino 5, doccia fredda per Volpe e Cucuzza

Federica Panicucci tornerà a Mattino 5, doccia fredda per Adriana Volpe e Michele Cucuzza

Federica Panicucci riconfermata a Mattino 5 per la prossima stagione. Si sono ridotte al lumicino invece le speranze di vedere una versione del programma in formato weekend affidata ad Adriana Volpe e Michele Cuccuzza, entrambi ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A rendere noto il retroscena è stato Dagospia che assicura che la compagna di Marco Bacini, da settembre, sarà nuovamente padrona del mattino di Canale 5. Chi invece non dovrebbe esserci, sono appunto i due ex gieffini. L’indiscrezione che raccontava che avremmo potuto ritrovarli sulla rete ammiraglia del Biscione l’aveva data qualche giorno fa Tv Blog, che aveva fatto sapere di possibili trattative in corso tra l’azienda, il giornalista e la conduttrice trentina.

Volpe e Cuccuzza, sarà difficile trovare il budget”

“Il sito Tvblog aveva dato conto dell’ipotesi di una versione weekend di Mattino 5 con la conduzione di Adriana Volpe e Michele Cucuzza, idea che aveva ottenuto molti riscontri positivi sui social”, si legge su Dagospia che aggiunge: “Affari Italiani si era spinto pure oltre, immaginando una sostituzione di Federica Panicucci.” Pare invece che le cose siano già state decise e non coincidano con le indiscrezioni trapelate finora: “In realtà la riconferma della conduttrice, che guida il programma dal 2009, sarebbe cosa certa così come sarebbero esigue le speranze per l’operazione weekend con Volpe e Cucuzza. Sarà difficile trovare il budget per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente.”

Adriana Volpe: dove la rivedremo?

Sono in molti, soprattutto dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che sperano di vedere Adriana Volpe tornare in sella a un programma tv. Assai difficile che appaia nuovamente sulle reti Rai (almeno nel breve periodo), visti gli attriti pesanti degli ultimi tempi con Viale Mazzini. Resta da capire se Mediaset le aprirà qualche porta nella prossima stagione. Oppure se si farà avanti qualcun’altro. Adriana è sul ‘mercato’, qualcuno si faccia avanti.