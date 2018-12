Federica Panicucci, pugno di ferro: via da Mattino 5? “Ecco la verità”

Federica Panicucci, pugno di ferro: sostituita a Mattino 5? La conduttrice interviene sulle ‘voci di corridoio’ e sbotta: ecco la verità

Federica Panicucci sarà sostituita a Mattino 5, voci di corridoio dicono che al suo posto c’è pronta Emanuela Folliero: questa l’indiscrezione che si è propagata rapidamente sul web nelle ultime ore. Ma cosa c’è di vero? Realmente la compagna di Marco Bacini potrebbe essere ‘detronizzata’ dal mattino della rete ammiraglia Mediaset? La risposta è no e la fornisce la diretta interessata che non si limita a smentire la suddetta voce, ma promette anche che procederà con un querela nei confronti di chi l’ha spifferata. Vale a dire Roger Garth, uno dei volti noti di Pomeriggio 5, il seguitissimo salotto televisivo guidato da Barbara d’Urso.

La conduttrice di Mattino 5: “Mi riserverò di querelare il soggetto in questione per diffamazione”

La Panicucci, che ha mal digerito il vociferio attorno al suo possibile addio a Mattino 5, è sbottata sul suo profilo Instagram, pubblicando una Stories dai toni decisi: “Stop fake news, mi riserverò di querelare il soggetto in questione per diffamazione”. Il ‘soggetto in questione’ è, come poc’anzi accennato, Roger Garth. D’altra parte l’indiscrezione da lui lanciata, che parlava di un cambio di timone a Mattino 5, era stata smentita in fretta anche dall’ufficio stampa Mediaset. Federica è dunque ben salda alla guida del programma e, al momento, può dormire sogni sereni, anzi serenissimi.

Marco Bacini e Federica Panicucci: la perfetta sintonia

Non solo lavoro per la Panicucci. La sua vita infatti è anche tornata a essere inondata di amore da quando fa coppia fissa con Marco Bacini. I due sono innamoratissimi e in perfetta sintonia. Una storia piacevole e zuccherosa che ha attirato anche la curiosità di molti fan. Così si sprecano i commenti entusiasti per il loro rapporto. Certo non manca nemmeno qualche voce fuori dal coro, i cosiddetti haters. Sul loro conto Bacini ha le idee chiare: “Avere la possibilità di scrivere liberamente (nascosti dietro una tastiera) non significa avere il diritto di poter insultare. Questo esula dall’essere (o meno come nel mio caso) personaggi pubblici. Io accetto ironicamente tutte le cattiverie gratuite che vengono scritte. Ma credo fermamente di avere il diritto (quando ne vale la pena) di replicare”. Come dargli torto.