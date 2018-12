Federica Panicucci, il fidanzato Marco Bacini affronta gli haters: lo sfogo

Marco Bacini affronta gli haters: con un lungo commento il fidanzato di Federica Panicucci mette le cose a posto

Federica Panicucci è oggi una donna molto fortunata. La conduttrice di Mattino Cinque, oltre che collezionare successi a lavoro, vive per il momento anche una bellissima storia d’amore con il fidanzato Marco Bacini. I suoi progetti televisivi, il suo impegno e i piccoli momenti felici di vita quotidiana sono spesso condivisi dalla stessa su Instagram, dove è molto attiva e mantiene un rapporto costante con i suoi fan. Sul web, però, non sempre gli utenti si esprimono in maniera garbata e carina. Gli haters sui social, purtroppo, sono in costante aumento ed è proprio a questi che, con un lungo commento, il fidanzato della Panicucci ha scelto di rispondere, cercando di tracciare dei limiti tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Federica Panicucci condivide il pensiero del fidanzato: Marco Bacini e lo sfogo contro gli haters sui social

Il pensiero di Marco Bacini è stato condiviso stamattina da Federica Panicucci in persona su Instagram stories. “Avere la possibilità di scrivere liberamente (nascosti dietro una tastiera) non significa avere il diritto di poter insultare” ha scritto il fidanzato della conduttrice di Mattino Cinque in un lungo commento. “Questo esula dall’essere (o meno come nel mio caso) personaggi pubblici” ha poi aggiunto Bacini “Io accetto ironicamente tutte le cattiverie gratuite che vengono scritte. Ma credo fermamente di avere il diritto (quando ne vale la pena) di replicare”. Un pensiero chiaro ed educato, con il quale – chiaramente – Marco ha voluto mettere un freno alle male lingue.

Federica Panicucci e Marco Bacini: presentazioni ufficiali a Verissimo

Una delle prime volte in cui Marco Bacini è apparso in TV è stato quando, insieme a Federica Panicucci, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione la fidanzata aveva speso solo belle parole nei suoi confronti, definendolo un “Uomo d’altri tempi” e “Fuori dal comune”.