Federica Panicucci spiega: ecco perché non mette le foto dei figli sui social

Federica Panicucci spiega perché è restia nel mettere le foto dei figli sui social: l’intervista

In una lunga intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha parlato delle vacanze passate e dei suoi prossimi impegni in televisione. La conduttrice, come molti sanno, ritornerà anche quest’anno al timone di Mattino Cinque. L’estate, invece, Federica l’ha trascorsa in compagnia dei suoi cari. Questo lo sanno bene i suoi fan che, grazie agli scatti condivisi dalla loro beniamina sui social, hanno potuto seguire la Panicucci anche durante il suo periodo di pausa. Alcuni, però, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. La conduttrice, al contrario di molte altre sue colleghe, sembrerebbe essere un po’ restia nel condividere sul web foto e video dei suoi figli. A spiegare il motivo di questa sua decisione, oggi, è stata Federica Panicucci in persona che, durante la sua intervista, ha cercato di far chiarezza sull’argomento.

Federica Panicucci a TV Sorrisi e Canzoni: le foto dei figli sui social? “Mi spaventa il cyberbullismo”

Federica Panicucci è spesso molto attiva su Instagram. Con i suoi fan, infatti, lei stessa condivide spesso i momenti della sua giornata. Non solo quando è a lavoro, anche in vacanza la conduttrice Mediaset ama tenersi in contatto con le persone che la seguono e la supportano. Sulla pubblicazione di eventuali foto dei suoi figli su Instagram, però, Federica sembra avere delle riserve. “Ciò che mi spaventa per i figli è da un lato il cyberbullismo, dall’altro il fatto che possano diventare schiavi dell’approvazione altrui” ha spiegato la Panicucci nell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. La stessa, poi, ha aggiunto: “La stima non si costruisce con il numero di like ricevuti in un messaggio”.

Federica Panicucci, 50 anni e un fisico perfesso: ecco svelati i suoi segreti di bellezza

Una cosa che non è di certo passata inosservata sui social è la perfetta forma fisica di Federica Panicucci. La conduttrice, infatti, a 50 anni mostra ancora un fisico scolpito. Il suo segreto? “Uno stile di vita sano, un’alimentazione sanissima e un po’ di allenamento, bastano pochi minuti al giorno” ha dichiarato lei stessa al settimanale Chi “Il resto è genetica, ringrazio i miei genitori”.