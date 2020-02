Federica Panicucci, sorprese a Mattino 5: il regalo in diretta di Amadeus

Federica Panicucci riceve a Mattino 5 una sorpresa di Amadeus in diretta

Una sorpresa inaspettata per Federica Panicucci in diretta a Mattino 5, da parte di Amadeus. La conduttrice, oggi, commenta la 70esima edizione del Festival di Sanremo e non mancano, da parte sua, i commenti positivi sul collega. Infatti, più volte, la presentatrice fa i complimenti all’amico, per come ha condotto il noto programma su Rai 1. Ed ecco che in diretta arriva un regalo proprio da parte di Amadeus. A fine trasmissione, fanno entrare in studio un mazzo di fiori. Inizialmente, la Panicucci chiede se questa sorpresa arrivi da Sanremo e le viene precisato che si tratta di un regalo fatto proprio da Amadeus. Non solo, a sorprendere Federica è un altro pensiero: un poster che ritrae lei e il conduttore insieme sul palco del Festivalbar dell’anno 1994. I due, infatti, hanno condotto insieme il vecchio programma musicale e, pertanto, oggi la Panicucci non può che emozionarsi di fronte al gesto del collega, davvero inaspettato. Dopo di che, la conduttrice riserva altri complimenti al conduttore, per aver portato avanti questa 70esima edizione di Sanremo.

Mattino 5, Federica Panicucci incitata a condurre il prossimo Festival di Sanremo: il regalo di Amadeus

Direttamente da #Sanremo20 i fiori e una bellissima foto ricordo della nostra @fede_panicucci insieme ad #Amadeus! pic.twitter.com/jKs1YuQSlU — Mattino5 (@mattino5) February 10, 2020

Un gran bel regalo per la Panicucci, da parte di Amadeus. In studio, qualcuno chiede alla conduttrice di salire sul palco dell’Ariston il prossimo anno, proprio insieme al collega. “Ma va là”, risponde Federica a chi la incita di condurre la prossima edizione del Festival. Intanto, la presentatrice riserva altri complimenti ad Amadeus prima di chiudere la puntata di oggi: “Merita di condurre un’altra edizione. Gli auguriamo ogni bene, bravo Ama!” Sono diversi gli artisti che intanto, direttamente dal Festival, hanno inviato il loro saluto alla Panicucci. Tra questi vediamo Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Bobby Solo e Fiorello.

Federica Panicucci, arriva un regalo in diretta da parte di Amadeus

Grande emozione per la Panicucci, che questa mattina affronta il tema dedicato al Festival di Sanremo. Ovviamente nel suo salotto non mancano le polemiche. In particolare, Red Ronnie, in collegamento da Bologna, non risparmia le critiche nei confronti di Achille Lauro e Junior Cally. Naturalmente, si parla anche della questione legata a quanto accaduto tra Morgan e Bugo.