Federica Panicucci e Marco Bacini, “Le manchi di rispetto”: risposta-sfogo

Federica Panicucci e Marco Bacini, amore tra critiche: lui risponde agli attacchi rivolti alla sua storia con la conduttrice di Mattino 5

Marco Bacini e Federica Panicucci sono ritornati alla quasi-normalità con entusiasmo. L’imprenditore, sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere com’è stato ricominciare tutto, dopo la riapertura dei negozi e meno vincoli di cui tener conto. Ma quello che ha sorpreso sono stati gli attacchi contro di lui, che non si tira mai indietro, soprattutto quando si parla della sua storia d’amore e della sua fidanzata. Bacini, attraverso delle risposte dense d’ironia, ha deciso di mettere un freno alle lingue biforcute.

Panicucci e Bacini, ritorno alla normalità dopo la quarantena

Dopo le parole speciali a Federica Panicucci, Marco Bacini ha descritto quello che è successo quest’oggi: “Non sembra… ma giuro che stavo sorridendo! Vero @federicapanicucci? Scherzi a parte, oggi Milano è ripartita, sono ricominciate le code in auto soprattutto tra porta Venezia e Corso Buenos Aires con la sorpresa per i milanesi di una ciclabile che ha ridotto il corso ad una corsia sola… con relative code infinite. Sono ripartite alcune attività commerciali, quelle che ‘nonostante tutto’ e senza aiuti hanno avuto la forza di farlo, e le strade si sono riempite nuovamente di gente […]“.

“Le stai mancando di rispetto”: l’accusa al fidanzato di Federica Panicucci e la risposta

Uno scatto, quello di Marco Bacini e Federica Panicucci, che ha fatto scatenare gli hater: qualcuno gli ha persino detto “Le stai mancando di rispetto” (come potete leggere più in basso nella nostra gallery). L’imprenditore ha risposto così: “Nello specifico, per quale motivo le starei mancando di rispetto? Mi faccia capire le contorsioni del suo cervello che, se tanto mi dà tanto, è l’unica cosa (anzi no, forse non l’unica) che non le si ingrosserà mai!”. E a chi ha fatto sentire il proprio disappunto per la fine della quarantena, ha detto: “Beh, effettivamente si potrebbe anche continuare a restare in casa, con un clima meraviglioso all’esterno, un cielo da guardare dalla finestra, ma senza un lavoro, senza un soldo, senza il cibo, insomma morti… Ariosto diceva che la giusta via sta nel mezzo. Nessuno ha scritto di voler avvelenare il pianeta”.