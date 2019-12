Federica Panicucci e Marco Bacini innamorati: lo zampino di Melissa Satta

Federica Panicucci e Marco Bacini, dietro il loro amore c’è lo zampino di Melissa Satta: la confidenza a Verissimo

Marco Bacini e Federica Panicucci sono sbarcati per la prima volta in coppia a Verissimo. Più innamorati che mai, hanno raccontato l’idillio d’amore vissuto. E durante la chiacchierata è emerso anche un curioso aneddoto relativo all’inizio della loro love story; aneddoto che porta a Melissa Satta. Cosa c’entra l’ex velina di Striscia la Notizia con la coppia? Molto, visto che è stata lei la persona che ha fatto incontrare la conduttrice e l’uomo d’affari. Da quel momento i due piccioncini si sono ‘annusati’ per poi approfondire la conoscenza e infine amarsi. “Noi stiamo insieme da 3 anni, ma ci siamo conosciuti tempo prima. Abbiamo costruito piano piano, non è stato un colpo di fulmine”, hanno confessato…

Melissa Satta, il ‘collante’ che non ti aspetti

“Sai che è stata Melissa Satta che ci ha messo in contatto?”, ha narrato Federica, “Ho visto delle t-shirt indosso a Melissa che mi sono piaciute e le ho chiesto chi le aveva fatte, cioè lui (Bacini, ndr). La Satta disse a Marco che mi scrisse una mail e chiedendomi se volevo andare a provarle nel suo show room. ‘Assolutamente no, gli ho detto'”. Federica alla fine non andò a provare le t-shirt ma rimase in contatto con Marco. E pian piano si sono conosciuti meglio fino a far sbocciare una felice relazione sentimentale. Durante la chiacchierata la Panicucci non è riuscita a trattenere le lacrime e in più occasioni si è lasciata andare al pianto. “Quanto sono emozionata, fatemi un applauso. Sono emozionata. Vado in onda tutte le mattine, ma qui da te non riesco a parlare. Non fatemi parlare delle cose private”, ha sussurrato.

La coppia si confessa con Silvia Toffanin: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”

“Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”, hanno assicurato infine Bacini e Federica a Silvia Toffanin. Insomma, per i fiori d’arancio non c’è ancora una data stabilita ma non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.