Emozioni e lacrime per Federica Panicucci che è stata ospite a Verissimo, concedendo una profonda chiacchierata a Silvia Toffanin. Pronti via e subito si è affrontato il capitolo di Edo, suo padre, scomparso a 77 anni, lasciando un grande vuoto alla conduttrice che era molto legata al genitore. “Ci sono momenti in cui devi vivere il dolore per elaborarlo”, spiega la 52enne cecinese, con voce spezzata, riferendosi ai momenti dolorosi vissuti, come la morte di papà. La vita però continua e dopo la metabolizzazione di un dramma, spiega sempre Federica, bisogna tornare a essere pronti a cogliere le cose belle che la vita offre. E lei è riuscita a trovare la felicità con l’attuale compagno Marco Bacini. Prima, la separazione dal marito Mario Fargetta, con il quale è rimasta unita per 20 anni e dal quale ha avuto due figli, Sofia e Mattia.

Federica Panicucci in lacrime a Verissimo: il ricordo del padre e la separazione da Fargetta

“Affetto, vite trascorse insieme e amore per i propri figli. Questo è il tratto distintivo che devono avere due genitori che si separano”. Così la Panicucci sulla separazione da Fargetta, consumatasi nel 2015 (la relazione era cominciata nel 1995). Federica precisa che quando si vive una storia così lunga e importante, nonostante giunga a volte il naufragio, “rimane il ricordo di ciò che c’è stato e il rispetto reciproco”. Quindi rimarca che quando madre e padre si lasciano non devono perdere di vista l’obbiettivo principale, il bene dei figli. E parlando proprio dei frutti d’amore, la presentatrice scoppia in lacrime, sorpresa dal ricordo di papà Edo. “Ti dissi che non l’avevo ancora superato…”, confessa piangendo a Silvia Toffanin e dichiarando che il suo libro da poco edito, ‘Il coraggio di essere felici’, è dedicato proprio alla figura paterna.

“Gambe troppo magre, non lo accettavo”, le confessioni di Federica Panicucci a Verissimo

“Vedevo le mie gambe troppo magre, fino a 35 anni non le mostravo. Oggi sono più matura e ho accettato il mio corpo”, racconta la 52enne toscana. Infine, spazio all’amore per Marco Bacini, l’uomo che le ha portato gioia, tranquillità e serenità. Si è spesso parlato di matrimonio in vista: davvero a breve giungeranno i fiori d’arancio? La Panicucci non esclude che potrebbe convolare a nozze in un futuro non troppo lontano, ribadendo però che al momento non c’è nulla di concreto in progetto. “Sarai la prima a saperlo, lo dirò qui quando sarà il momento”, conclude, rivolgendosi alla padrona di casa.