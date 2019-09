Federica Panicucci in lacrime a Mattino 5: il gesto per Nadia Toffa

Federica Panicucci non trattiene le lacrime a Mattino 5: la conduttrice ricorda Nadia Toffa

Impossibile trattenere le lacrime per Federica Panicucci, durante la prima puntata della nuova edizione di Mattino 5. Scendendo nel dettaglio, quando prende inizio la parte dedicata al mondo dello spettacolo e del gossip, la conduttrice annuncia di dover fare un gesto importante. La presentatrice ci tiene a ricordare un’amica, ovvero Nadia Toffa. A soli 40 anni la conduttrice de Le Iene ha perso la vita dopo aver lottato contro il tumore, lasciando un po’ tutti senza parole. Sono diversi i colleghi che le hanno dedicato messaggi speciali sui social, di fronte a questa terribile notizia. Impossibile dimenticare la forza che Nadia aveva e che ha dimostrato di avere senza nascondersi. Tra i Vip che hanno dedicato alla Toffa un ultimo messaggio, non poteva mancare la Panicucci. Sul suo account Instagram, la conduttrice aveva condiviso una foto che la ritrae insieme a Nadia, accompagnata dal suo saluto. Ora Federica non può non iniziare questa nuova stagione di Mattino 5 ricordando la collega. La Panicucci, durante questo momento, non riesce a trattenere le lacrime.

Federica Panicucci in lacrime: il ricordo di Nadia Toffa commuove

La Panicucci si lascia andare alla commozione. Di fronte alle telecamere, la conduttrice non riesce neppure a parlare. Impossibile non notare le lacrime che attraversano il viso di Federica, che non nasconde assolutamente il dolore. “Non posso che ricordare un’amica, la vediamo qua, Nadia Toffa. Scusatemi sono molto commossa nel ricordare Nadia, faccio fatica”, dichiara la Panicucci. Il video preparato dalla trasmissione commuove la conduttrice e non solo. Un sentito applauso e un grande silenzio riempiono lo studio, con il pubblico e gli ospiti visibilmente commossi. “Ancora oggi si fa fatica a credere che sia successo davvero. Non si è mai nascosta e questo l’ha sempre fatta sentire vicina a noi”, conclude la Panicucci in lacrime.

Alessandro Cecchi Paone ricorda Nadia Toffa a Mattino 5

Grande commozione a Mattino 5, durante questa prima puntata. La Panicucci non poteva non compiere questo gesto così importante. Alessandro Cecchi Paone interviene e ricorda quando in passato lui stesso difese la Toffa dalle accuse sui social. “Ha aiutato migliaia e migliaia di persone che si trovano nella sua stessa situazione”, fa presente il giornalista.