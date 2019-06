Federica Panicucci, il momento romantico con il fidanzato a Mattino 5

Federica Panicucci, ultima puntata di Mattino 5: la conduttrice e il gesto romantico per il fidanzato Marco

Federica Panicucci saluta il suo pubblico durante l’ultima puntata di Mattino 5. Questa stagione si chiude il 7 giugno e per la conduttrice inizia una lunga vacanza. Secondo quanto rivela lei stessa, si tratta della 176esima puntata di questa dodicesima edizione, che sembra aver conquistato ascolti da record quest’anno. La conduttrice probabilmente non vede l’ora di trascorrere una lunga vacanza in compagnia della sua famiglia e del fidanzato, per cui fa un gesto inaspettato in diretta. Federica chiude così in bellezza questa meravigliosa stagione da conduttrice. Non manca la musica, durante quest’ultima puntata, che fa da sfondo a un momento romantico tra la Panicucci e il fidanzato Marco Bacini. Il manager è sempre accanto alla presentatrice, ma preferisce non mostrarsi in pubblico, soprattutto in televisione. Ma questa volta accetta di accontentare il desiderio della sua amata e si piazza proprio al centro dello studio, trasportato proprio da Federica. Un momento romantico, ben apprezzato da tutti.

Federica Panicucci e Marco Bacini: momento romantico a Mattino 5

Un’ultima puntata davvero speciale per la Panicucci. La conduttrice, non appena attacca la musica, corre e prende dalle mani il suo fidanzato, che sta assistendo lontano dalle telecamere alla diretta. Marco sembra preferire non mostrarsi al pubblico, tanto che più volte dice di no alla sua amata. Ma Federica riesce finalmente a convincerlo ad accompagnarla al centro dello studio. I due iniziano a ballare, abbracciati, facendo vivere al pubblico e ai presenti in studio un momento davvero romantico. Il ballo dura davvero poco, poiché Marco decide di tornare dietro le quinte. La conduttrice non può non mostrare tutta la sua felicità per il momento vissuto con il fidanzato, che solitamente evita di mostrarsi di fronte alle telecamere. Intanto, il direttore Giancarlo Scheri, proprio ieri, ringraziava Panicucchi e Vecchi per questa dodicesima edizione di successi.

Federica Panicucci chiude la dodicesima edizione di Mattino 5

La Panicucci, dopo il momento romantico con il fidanzato Marco, prosegue questa importante puntata. Ed ecco che la conduttrice, insieme a Francesco Vecchi, fa il suo saluto al pubblico. I due conduttori ci tengono a ringraziare singolarmente tutti coloro che permettono a questa trasmissione di esistere. “È stata una stagione davvero felice, anche a livello di ascolti. Grazie a tutti, vogliamo ringraziare anche il pubblico in studio”, dichiara la Panicucci, appoggiata da Francesco. Dopo di che, la conduttrice ricorda l’appuntamento con la prossima stagione: “Francesco ci rivediamo il 9 settembre. È stato un lungo cammino, tagliamo la torta.”