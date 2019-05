Federica Panicucci nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? Il gossip

Federica Panicucci prende il posto di Ilary Blasi?

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, questo sarebbe un periodo molto positivo per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 infatti è stata confermata alla conduzione del suo contenitore mattutino per la prossima stagione. Ma non finisce qui: perchè la Panicucci potrebbe essere una delle possibili candidate per la prima serata su Canale 5 al timone della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Molti si stanno chiedendo se non sarà proprio la bella conduttrice bionda a prendere il posto di Ilary Blasi. La Panicucci però non è l’unico nome uscito per la guida del reality, infatti secondo quanto riportato dal settimanale Spy, il programma dei Vip potrebbe essere affidato ad Alessia Marcuzzi. Ma chi la spunterà tra le due? In una recente intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo, Federica Panicucci ha infatti voluto svelare al suo pubblico il segreto dei suoi traguardi.

Federica Panicucci: “Nessuno ti regala niente se non te lo meriti”

Come spiegato dalla stessa Federica, per essere sempre al passo con i tempi, bisogna lavorare sodo, avere competenze e studiare. Come ha dichiarato alle pagine di Nuovo: “Cerco di non smettere mai di crescere e ogni giorno voglio andare avanti, perchè nessuno ti regala niente se non te lo meriti”. Ma nonostante i numerosi impegni lavorati, Federica Panicucci sta vivendo un periodo sereno e pieno d’amore anche con il suo compagno Marco Bacini e con i figli, Sofia e Mattia. Proprio riguardo la sua situazione familiare e sentimentale ha dichiarato: “Cerco di essere una mamma presente. Su certi argomenti sono ferrea: entrambi, per ora, non hanno profili social e possono utilizzare il cellulare solo in alcuni momenti del giorno. Devono pensare a studiare e a giocare“.

Federica Panicucci: amore a gonfie vele con Marco Bacini

Procede serenamente la storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini, al quale la conduttrice di Mattino 5 è legata sentimentalmente ormai da molto tempo. Parlando della loro relazione Federica ha infatti dichiarato: “Condividiamo tutto: per ora ci concentriamo su lavoro, famiglia e pensiamo alle vacanze estive”. Ha poi voluto aggiungere che dopo la fine della sua trasmissione mattutina continuerà ad occuparsi dell’azienda sua e di Marco che continua a crescere. Si prevedono mesi ricchi di impegni per la Panicucci che le porteranno molte soddisfazioni.