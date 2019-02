Federica Panicucci: ecco quali sono i segreti di bellezza della conduttrice

Federica Panicucci e i suoi segreti di bellezza: ecco come si mantiene in forma la conduttrice di Mattino 5

Federica Panicucci ogni mattina, da lunedì a venerdì, fa compagnia al pubblico di Canale 5 con Mattino 5. È sicuramente considerata una delle conduttrici che riesce a tenersi in forma nonostante il trascorrere degli anni. Impossibile non notare la bellezza di Federica, che appare sempre in ottima forma durante ogni diretta. Ma quali sono i suoi segreti? Attraverso un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, la Panicucci svela qualche segreto di bellezza. La conduttrice è convinta che l’età si veda in lei, ma per lei mantenersi in forma rappresenta “un obbligo”. Nel suo fisico vede qualche piccolo cambiamento, ovvero alcune rughe. Ma ciò che non è mai cambiato è il suo peso-forma: “Riesco a mantenere il mio peso, 54 chili”. Come riesce a raggiungere questo obbiettivo? “D’inverno mangio di più e prendo qualche chilo, ma poi mi basta cambiare alimentazione e mangiare meno. Ho un metabolismo molto attivo”, confessa Federica. Dunque, ci vuole forza di volontà! Ma la Panicucci può anche affidarsi al suo metabolismo, che la aiuta a mantenersi in forma.

Federica Panicucci: la routine di bellezza della conduttrice

Sicuramente il segno distintivo di Federica sono i suoi lunghi capelli biondi. La conduttrice ammette di esserci molto affezionata. Per quanto riguarda la sua chioma, la Panicucci confessa di avere dei capelli “sani di natura”, oltre che un “parrucchiere bravissimo”. Per prendersi cura del colore utilizza “un olio schiarente”. La sua routine di bellezza vede al centro dell’attenzione la “pulizia del viso profonda”. Si tratta di una tecnica di cui non potrebbe mai fare a meno. La prima cosa che fa quando torna a casa è struccarsi e idratare la sua pelle. Anche dopo la doccia dedica del tempo al suo corpo, idratandolo.

Federica Panicucci non bandisce nulla dalla sua tavola, ma tenta di resistere alla pizza

Per quanto riguarda l’alimentazione, Federica ammette di non aver bandito nulla dalla sua tavola. Il giorno, però, fa un pranzo leggero e quando va a cena fuori beve un bicchiere di vino. Il cibo che la fa star bene è sicuramente la pizza! “È l’unica cosa sulla quale mi freno. Fosse per me la mangerei tutti i giorni”, confessa la Panicucci. La conduttrice, infine, ammette di non fare palestra, ma di dedicarsi all’allenamento a casa quando sente la necessità di fare stretching.