Federica Panicucci gaffe a Mattino 5 su Quarto Grado: “Ritiro quanto detto”

La conduttrice del contenitore del mattino di Canale 5 ha fatto una gaffe sul programma di Gianluigi Nuzzi che non va in onda stasera 2 aprile

Durante l’ultimo appuntamento settimanale con Mattino 5, Federica Panicucci ha fatto una gaffe in diretta. Poco prima di salutare il numeroso pubblico, la conduttrice al posto del talk show, che si focalizza sui casi della cronaca attuale e degli ultimi anni con interviste e approfondimenti, ha ricordato la puntata di Quarto Grado di stasera. Il programma di Gianluigi Nuzzi sul quarto canale della rete Mediaset, però, non andrà in onda. Gli autori, dal dietro le quinte, le hanno fatto notare che al posto del talk show, che si focalizza sui casi della cronaca attuale e degli ultimi anni con interviste e approfondimenti, sarà trasmesso il film Il Re dei Re di Nicholas Ray:

“No, non c’è? Ok bene…Ritiro quello che ho detto…Chiedo…Chiedo per un amico?”

Oggi, in occasione del Venerdì Santo, i palinsesti televisivi subiranno alcuni stravolgimenti. Se su Canale 5 rimane confermato l’appuntamento con Ciao Darwin A Grande Richiesta e su Italia 1 Le Iene Show, su Rai1 invece non andrà in onda Canzone Segreta. Al posto del programma di Serena Rossi, che sta ottenendo ottimi ascolti tv, sarà trasmessa Via Crucis diretta come ogni anno da Papa Francesco in Roma.

Per i giorni di Pasqua e Pasquetta, invece, la programmazione tv rimane pressoché invariata sulle reti Mediaset. Il 4 aprile 2021 Barbara d’Urso conduce Domenica Live. Dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso il contenitore pomeridiano del dì festivo di Canale 5 si allunga e sfida Domenica In di Mara Venier, partendo alle 14.40 fino alle 18.45. Lunedì, invece, ritroveremo la d’Urso con Pomeriggio 5.

Confermata la puntata di Mattino 5 lunedì 5 aprile, per Pasquetta. Come dichiarato da Federica Panicucci, la trasmissione non si ferma in occasione delle feste pasquali:

“Noi saremo qui a Pasquetta. Non facciamo festa, vi aspettiamo come sempre numerosi. Ricordo che a Pasquetta saremo in diretta come un giorno normale”

Ascolti tv ieri 1°aprile 2021: Mattino Cinque vola al 17% e batte Storie Italiane

La stagione 2020/2021 di Mattino 5 è davvero un successo clamoroso. Il contenitore d’informazione condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi continua a far registrare numeri da capogiro. Sono state rare le volte in cui i diretti competitor su Rai1 hanno battuto la trasmissione di Canale 5.

Come rivelano gli ascolti tv di ieri, giovedì 1°aprile 2021, a seguire Mattino 5 nella prima parte sono stati 1.000.000 spettatori pari al 16,4%, mentre nella seconda 1.005.000 pari al 17,2% di share. Unomattina ha registrato 940.000 spettatori e il 15,4%. Storie Italiane, invece, nella prima parte si è fermata a 873.000 spettatori con il 14,9% di share.