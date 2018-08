Federica Panicucci: il fidanzato stupisce, i fan intonano “Uno di noi”

Federica Panicucci alle Bahamas: il comportamento del fidanzato Marco Bacini stupisce i fan che intonano: “Uno di noi”

Federica Panicucci sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione televisiva. Al momento si sta godendo il sole delle Bahamas in compagnia dei figli e del fidanzato Marco Bacini, con cui è in perfetta sintonia. Una sintonia talmente perfetta che capita addirittura che sia Marco a rispondere sui social per la conduttrice, anche quando si tratta di dieta e forma fisica. Non solo: Bacini a volte fa persino da ‘ponte’ tra i fan e la compagna, portandole alcuni messaggi e richieste di ‘seguaci’. Una disponibilità inaspettata per i follower della presentatrice di Mattino 5, tanto che sono stati diversi i commenti stupiti verso l’atteggiamento dell’imprenditore…

Marco Bacini risponde per Federica: bella sorpresa per i fan

Federica come fa a mantenersi così in forma? “Alimentazione sana e pochi minuti a corpo libero tutti i giorni”, la risposta di Bacini che svela il semplice segreto della compagna. Ma non finisce qui visto che sul suo profilo Instagram è assai disponibile verso i fan. Così, quando un’utente si fa viva chiedendo a Marco se può intercedere presso la Panicucci per ottenere perdono (l’utente in questione ha rivelato di essere stata bloccata dalla conduttrice per averla insultata, salvo poi pentirsi), Bacini si presta a fare da ‘ponte’: “Trasmetterò il messaggio! Un saluto”. E per i curiosi dell’età? Una risposta anche per loro: “Tra qualche mese 42 (data di nascita 22 novembre 1976, ndr)”. Il comportamento dell’imprenditore, assai simpatico, educato e a tratti ironico (ad esempio sulle critiche non perde le staffe ma risponde con sarcasmo pacato) è stato una bella sorpresa per i fan di Federica. “Il fatto che tu risponda a tutti ti fa: ‘uno di noi'”, il commento di un seguace che ben racchiude ciò che trasmette Bacini ai follower.

Federica Panicucci: ecco perché non mette foto dei figli sui social

Se da una parte Federica è assai attiva sui social, dall’altra tiene molto alla privacy dei suoi figli. Il motivo lo ha spiegato di recente in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ciò che mi spaventa per i figli è da un lato il cyberbullismo, dall’altro il fatto che possano diventare schiavi dell’approvazione altrui” ha spiegato. Poi, ha aggiunto: “La stima non si costruisce con il numero di like ricevuti in un messaggio”.