Federica Panicucci felice : il sogno per il 2019

Federica Panicucci e il sogno da realizzare nel 2019

Federica Panicucci, conduttrice al timone di Mattino 5 da diversi anni, terrà compagnia il pubblico di Canale 5 per la seconda volta consecutiva con l’appuntamento Capodanno in Musica. Sono tanti i nuovi propositi che ognuno fa per il nuovo anno, e anche la biondissima non ha esitato ad esprimerli. Uno in particolare l’ha confidato alla rivista settimanale Nuovo Tv. “Vorrei trovare un po’ più di tempo da dedicare a me, alla mia famiglia, al mio compagno. Ho una vita frenetica“, dichiara apertamente. Una carriera costellata di successi quotidiani, la sua, che la inondano di soddisfazioni ma che al contempo le tolgono molto di quel tempo prezioso che desidererebbe dedicare ai suoi cari. La presentatrice di Cecina, prima di fidanzarsi con Marco Bacini, ha avuto una storia lunga quasi vent’anni con il disc jockey Mario Fargetta. Da quest’ultimo ha avuto due splendidi figli, Sofia e Mattia. È proprio con loro, infatti, che la Panicucci vorrebbe trascorrere più tempo, dal momento che con il suo lavoro è impegnata quasi l’intera settimana.

Federica Panicucci e Marco Bacini: romantica love story

Oltre al successo che riscuote quotidianamente con il programma Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci sta vivendo un periodo d’oro anche nella vita privata. Infatti, la storia con l’imprenditore Marco Bacini prosegue a gonfie vele da diversi anni. Ma c’è di più! Come dichiarato dal settimanale Nuovo, secondo fonti vicine a Mediaset la coppia potrebbe unirsi in matrimonio con l’arrivo del nuovo anno. La padrona di casa di Mattino 5 ha infatti ammesso di aver trovato nel suo compagno tutte le caratteristiche che ha sempre cercato in un uomo: il senso di protezione, i valori importanti e la serietà. Come si vede da uno scatto social, la coppia ha partecipato ad una cena natalizia tenutasi a Milano, per poi proseguire le festività sempre uno accanto all’altra. Bacini sembra davvero l’uomo giusto per lei, e chissà, magari, come sostengono alcune fonti, per loro arriveranno anche i fiori d’arancio nel 2019 che è alle porte!

Federica Panicucci conduce Capodanno in musica

Il programma Capodanno in musica vede per la seconda volta consecutiva al timone Federica Panicucci. Dopo la scorsa edizione trasmessa da Bologna, quest’anno lo show arriverà nella città di Bari. Come si vede dal promo di presentazione, la conduttrice, in elegante abito nero, si dondola su un’altalena addobbata a festa. Nel corso della serata saranno tanti i cantanti che animeranno l’evento di fine anno. Qualche nome? Ron, Fabio Rovazzi, Elodie, Ermal Meta, Irama, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Tiromancino, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno, Fabrizio Moro, Luca Carboni, Annalisa, Benji e Fede e Junior Cally.