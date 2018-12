Federica Panicucci e Marco ostentano troppo? Bacini spiega: il motivo

Federica Panicucci e Marco, troppa ostentazione? Bacini spiega: il motivo

Il nuovo millennio avanza, i social, in ambito comunicativo, fan la parte del leone. I vip irraggiungibili d’un tempo ora sono a portata di un clic e capita anche che rispondano in tempo reale ai fan, ora per spiegare, ora per ringraziare. Come ad esempio Federica Panicucci e il fidanzato Marco Bacini, che sul web coltivano una gran rete di follower, comunicano con loro e non disdegnano di mostrarsi a eventi mondani. Tanti seguaci entusiasti, ma non manca nemmeno qualche voce critica fuori dal coro, a volte esagerata. Che cosa si fa in questi casi? In tali situazioni, Bacini si è rivelato maestro di comunicazione. Risposte mirate, a volte piccate, sicuramente garbate, condite da un savoir-faire che in pochi mesi ha conquistato la stima di molti fan.

“L’essenziale è invisibile agli occhi. Cordiali saluti”

Marco non si nasconde e spesso ama postare sui suoi profili social scatti di auto mozzafiato. Federica è spesso al suo fianco, innamoratissima e gaia. Ma proprio questa condivisione di una vita economicamente agiata ha attirato qualche mugugno. Perché ostentare così tanto? Che bisogno c’è? La domanda ha trovato risposta nel diretto interessato, che, placando la polemica sul nascere, in una discussione social con i fan, ha ben delineato il suo pensiero a riguardo: “Benissimo, io utilizzando i social come strumento di condivisione amo mostrare quello che ‘voglio’ mostrare a tutti. L’essenziale è invisibile agli occhi e qua non lo troverà. Perché sono riservato. Cordiali saluti”.

Marco Bacini, sale in zucca e stoccate delicate: la soluzione passa sembra dal buon gusto.

Bacini non è la prima volta che utilizza, con acuta intelligenza, l’ironia mista al garbo per replicare alle critiche social e alle malelingue. Laddove altri personaggi in vista prediligono sfoghi pesanti e urla ai quattro venti, lui preferisce un tanto docile, quanto pungente sarcasmo ‘misurato’. Dalla serie: per farsi intendere e capire, nel qual caso anche tirare qualche sferzata chiara e netta, si può far a meno di sbraitare. Sale in zucca e stoccate ‘delicate’: la soluzione ai problemi passa sempre dal buon gusto e dal buon senso.