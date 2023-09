Federica Panicucci e l’intervista a Verissimo: pubblico infuriato

Piove di tutto sui social nel corso dell’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 23 settembre a Federica Panicucci. La conduttrice è sbarcata in studio per ricordare che da lunedì prossimo tornare in video con Mattino Cinque e per parlare di diverse sue faccende private. Qualcuno sintonizzato su Canale Cinque, memore di altre sue chiacchierate con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha anticipato ciò che sarebbe accaduto: lacrime a profusione. E non si è sbagliato visto che il dialogo è stato tutto un piangere.

“Adesso sorbiamoci i drammi inesistenti della Barbie de noantri”, ha tuonato con sarcasmo un utente. Pronti via e infatti le lacrime sono giunte a fiumi. Da casa in tanti si sono fiondati su Twitter, partorendo ‘cinguettii’ velenosi. I pianti sono cominciati quando si è iniziato a parlare del fatto che la figlia della Panicucci ha da poco compiuto 18 anni. “Questo spazio Panicucci un po’ too much… Sembra che la figlia debba partire per la guerra. Invece ha solo compiuto 18 anni”, ha sussurrato una telespettatrice.

Altri le hanno fatto eco: “Mia figlia tra un po’ volerà via. E io pensavo che stava morendo, no ha compiuto 18 anni”; “Ma mica è morta, ha solo compiuto 18 anni”; “Ma è andata in guerra o ha compiuto gli anni? Eccheppalleeee”. Le cortesie nei confronti della conduttrice di Canale Cinque da parte di alcuni utenti si sono fatte via via più caustiche: “Più che Verissimo lo chiamerei chiagnino chiagne. Che due cog***ni”; “Quante ovvietà, è imbarazzante, che pesantezza”; “Ma la Panicucci ha la famiglia del mulino bianco… tutto perfetto”; “Un po’ stucchevoli tutte queste lacrime, no?”.

A un certo punto la Panicucci ha raccontato che in un giorno particolare ha visto una stella cadente e ha letto il fenomeno come un segno mandato da suo padre che non c’è più. Pure in questo caso singhiozzi e lacrime. E pure in questo caso sarcasmi e ironie: “Arcobaleni e stelle cadenti giganti. Non è Verissimo. È Ghost Whisperer – Presenze”; “La Panicucci sarà la quinta volta che parla di suo padre a Verissimo. Come se fosse l’unica al mondo ad averlo perso…”; “Prima l’arcobaleno, poi la stella cadente. A me al massimo arriva un dono da un piccione che mi dà la buona giornata”; “Tutti che vedono arcobaleni, stelle cadenti delle persone scomparse. Solo io non vedo mai un cavolo delle persone che ho perso?”.

Dai mal di pancia degli utenti non si è nemmeno salvata Silvia Toffanin. Anche per lei sono arrivati commenti al vetriolo: “Prestate delle lacrime artificiali a Silvia Toffanin; “Che piagnisteo Verissimo. Ogni volta che accendo la tv e c’è Verissimo, c’è qualcuno che piange e la Toffanin che prova a sforzarsi di commuoversi con scarsi risultati. Che noia”; “La Toffanin al funerale del suocero piangeva meno”.

E ancora: “La conduttrice che piange più degli ospiti. Non è possibile”; “Cioè, capisco l’ospite, ma è mai possibile che mi devo sorbire anche la conduttrice piangente per tutta la puntata?”; “Verissimo sì è trasformato in tristissimo”. Amen!