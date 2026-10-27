Federica Panicucci e gli strani auguri di Francesco Vecchi a Mattino 5, video e spiffero: “Si detestano”

Ci risiamo: i rapporti tra Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono prettamente limitati all’ambito professionale a causa di un feeling mai scattato? Sono anni che si mormora che i due conduttori di Mattino 5 non si sopportano molto. La voce è tornata in auge nelle scorse ore, dopo che il giornalista, martedì 27 ottobre, ha fatto gli auguri in diretta alla collega in occasione del suo 59esimo compleanno. L’episodio si è verificato in apertura di puntata e, secondo Giuseppe Candela, firma di Dagospia e di Chi, sarebbe stata una sorta di prova che i due “si detestano”.

Mattino 5, il video degli auguri di Francesco Vecchi a Federica Panicucci per i 59 anni

Candela ha rilanciato sui social la clip che mostra Vecchi omaggiare Panicucci per il suo compleanno. “Mi devi dire qualcosa?”, ha chiesto sorridendo la conduttrice. Pronta la risposta di Francesco: “Sì, ti devo dire qualcosa. Hanno tutti paura che io mi dimentichi gli auguri, ma quando mai potrei… è il compleanno di Federica: auguri!” “Grazie, grazie mille”, ha scandito Panicucci. Infine ci sono stati i tradizionali due baci sulla guancia.

Il modo in cui loro si detestano e non fanno niente per nasconderlo 😂

#mattino5 https://t.co/Cu4TVtEqRu — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 27, 2026

Lo spiffero: “Il modo in cui loro si detestano e non fanno niente per nasconderlo”

“Il modo in cui loro si detestano e non fanno niente per nasconderlo”, ha commentato Giuseppe Candela postando il video degli auguri sui social e lasciando chiaramente intendere di pensare che l’atmosfera goliardica mostrata dai due conduttori sia in realtà di facciata. D’altra parte non è la prima volta che si sussurra di un rapporto professionale non proprio idilliaco tra Vecchi e Panicucci.

Perché si sussurra che Vecchi e Panicucci non vanno d’accordo? I ‘precedenti’

Dagospia, lo scorso anno, quando Panicucci compì 58 primavere, raccontò che la conduttrice organizzò una festa a Milano al ristorante ‘Il Foyer alla Scala’, invitando amici, qualche collega e alcuni dirigenti Mediaset. Colpì il fatto che al party non c’era Vecchi. Non è mai stato chiarito se sia stato invitato e non abbia potuto esserci oppure se non figurava nella lista degli invitati.

Sempre a proposito di precedenti, nel 2023 Panicucci, durante il periodo natalizio, si assentò da Mattino 5 per altri impegni televisivi. Quando tornò dopo le vacanze, Vecchi, in diretta, disse “che bella faccia”, un’allusione alla presunta aria rilassata della collega dopo il periodo di assenza. Panicucci lo fulminò con un “ho anche lavorato, eh!”.

Ma l’episodio più grave avvenne nel 2018 quando Striscia la Notizia diffuse dei fuorionda molto ‘rumorosi’ in cui si sentiva Panicucci scagliarsi contro Vecchi perché, a suo dire, si era dilungato troppo nel suo spazio in trasmissione. “Guarda che è veramente un figlio di buona donna, questo qua”, aveva tuonato la conduttrice, mai pensando che quegli audio sarebbero diventati di dominio pubblico. E ancora: “Te lo dico io. No, a me non me ne frega un ca**o… Però oggi eh… Io te lo dico, questo è un cretino!”