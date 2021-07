Federica Panicucci divina in bikini a 53 anni: la conduttrice si racconta

Federica Panicucci è raggiante, soddisfatta, una donna ‘risolta’. A 53 anni è serena, con al fianco un uomo che la fa stare bene, l’imprenditore Marco Bacini. Anche sul versante professionale tutto procede a gonfie vele. Dal prossimo settembre sarà al timone della nuova edizione di Mattino Cinque, confermatissimo in palinsesto dai vertici Mediaset. Prima del lavoro, però, ci sono le vacanze da assaporare. Al momento la conduttrice si trova al Bagno Piero di Forte dei Marmi, dove sta trascorrendo dei giorni di relax con delle amiche e con i figli, Sofia e Matteo, avuti dal precedente matrimonio con il dj Fargetta. Bacini la raggiunge nel weekend, quando stacca dagli impegni professionali. Tuttavia, anticipa Federica, una settimana la passeranno insieme, in un luogo top secret. “Ma sarà sicuramente in Italia”, spiega al magazine Gente la Panicucci che sfoggia un’invidiabile forma fisica, portando i bikini divinamente.

“Quando mi guardo allo specchio – racconta al settimanale – riconosco uno sguardo appagato: sono una mamma orgogliosa, una conduttrice che si dà al massimo per un programma nel quale crede e al quale tiene moltissimo, Mattino Cinque, che ha appena chiuso una stagione brillante e piena di riscontri positivi”.

Quando parla della sua dolce metà Bacini le si illuminano gli occhi, descrivendo un “uomo speciale”, dalle svariate qualità umane. “Ci siamo trovati, è come se tra noi ci fosse l’incastro perfetto”, aggiunge. E ancora, l’imprenditore con il quale ha trovato serenità è un compagno che le “sa stare accanto, un confidente, un supporto”, ma anche un uomo che è in grado di stare al suo posto, non invadente e “avere tutto questo insieme è un valore enorme”.

Tornando all’estate e alle ferie, non si può non notare che per la Panicucci il tempo sembra non passare mai. A 53 anni ha un fisico statuario, da far invidia a una ventenne. Il tutto valorizzato da scelte molto oculate per quel che riguarda l’abbigliamento. Ad esempio Federica è una amante dei bikini, che seleziona con cura: “Amo i costumi da bagno, anche impreziositi da dettagli in lurex e paillettes, i colori accesi, coordinati”.

Una questione di stile, perché, spiega sempre la conduttrice in forza al Biscione, è opportuno curarsi sempre, in ogni giorno dell’anno, come forma di amore verso se stessi. C’è poi una questione di “eleganza“. Chi ne è un cultore lo è sempre, sia che si trovi in uno studio televisivo sia che passeggi sulla battigia di una spiaggia. “Ciò che appare è l’espressione di come ci sentiamo nel profondo”, sottolinea Federica. A guardarla lei sta bene in tutti i sensi, sia in superfice sia nei lati più reconditi, quelli inaccessibili al pubblico.