Federica Panicucci sposa Bacini: svelati retroscena sul matrimonio

Sono felici e innamorati Federica Panicucci e Marco Bacini. Spesso si concedono selfie e stories sui social che, oltre a rivelare la loro eleganza, testimoniano che la loro unione procede a gonfie vele. La loro storia d’amore è iniziata da circa quattro anni. Inseparabili, sono sia compagni nella vita che soci in affari. Tra qualche settimana la conduttrice saluterà il pubblico di Mattino Cinque insieme a Francesco Vecchi. Questo, per lei, significa due mesi di meritato riposo prima di tornare in diretta a settembre con la nuova stagione del contenitore di informazione della rete ammiraglia del Biscione. Saranno, quindi, settimane da passare in costume da bagno, sotto il sole, accanto ai figli Sofia e Mattia e insieme al suo compagno.

Secondo i beninformati, Federica Panicucci e Marco Bacini sono pronti al matrimonio. Questa potrebbe essere l’estate giusta per vederla in abito bianco e dire ‘si’ al futuro marito. Come svelato dal settimanale NuovoTv, la macchina organizzativa delle nozze è già in moto da qualche tempo. Pare che la cerimonia si svolgerà a breve proprio a Forte dei Marmi, luogo del cuore della coppia:

“Qualche è certo è che sono pronti e convinti a promettersi amore eterno”

Le nozze sono nell’aria già da tempo. Federica Panicucci, che di recente ha fatto delle confessioni, sfoggia un anello con diamante dalla fine del 2019. Allora il matrimonio sembrava essere alle porte, ma poi la coppia ha dovuto rimandare tutto per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. I piani, quindi, erano saltati. Ora che la morsa della pandemia sta finalmente rallentando potrebbero pronunciare il fatidico ‘si’.

Federica Panicucci, anno d’oro per Mattino Cinque: i numeri importanti

Quella che sta per concludersi può essere definita una stagione d’oro per Federica Panicucci. La padrona di casa di Mattino Cinque potrà godersi i risultati auditel sdraiata su un lettino da spiaggia in tutta tranquillità. Grandi soddisfazioni, dunque, per il contenitore che ha superato il milione di spettatori e in media ha totalizzato più del 18% di share. Ascolti tv in aumento rispetto allo scorso anno che quasi tutti i giorni sono riusciti a battere quelli del primo canale della Tv di Stato.