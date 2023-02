La puntata di Mattino Cinque di oggi è stata dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo. Oggi ci saranno i funerali del giornalista, che si è spento venerdì scorso lasciando un grande vuoto nei suoi cari ma anche nel pubblico. Come se se ne fosse andato uno di famiglia: quanti lo hanno ripetuto in questi giorni? C’è un grande affetto nei confronti di Costanzo, c’è sempre stato e non manca in questi giorni per l’ultimo saluto.

Purtroppo non tutti sono riusciti a salutarlo nel modo giusto, non è mancata la polemica per le foto chieste a Maria De Filippi davanti alla bara. Un gesto condannato da tutti, anche Sabrina Ferilli non ha nascosto la rabbia. Durante Mattino Cinque, invece, a ricordare Costanzo nello spazio di Federica Panicucci c’erano tantissimi ospiti. Tra questi anche Raffaele Morelli, Raffaello Tonon, Valeria Marini e Umberto Smaila. Hanno raccontato i loro primi incontri con il conduttore, ricordando dialoghi e sorrisi ma non solo.

Tonon per esempio ha detto che deve tutto a Costanzo, è stato lui a introdurlo nel mondo della televisione. Come ha fatto con tantissimi altri volti noti, che oggi dichiarano di aver perso il loro papà artistico. Maurizio aveva tanta gente che gli voleva bene e se ne è andato circondato di amore. E sono tanti a raccontare aneddoti e retroscena su di lui. Federica Panicucci ha raccontato cosa diceva loro prima del Costanzo Show:

“Ricorderete che prima del Costanzo Show noi tutti andavamo in camerino da lui e ci diceva quali erano i temi. Ci diceva ‘Mi raccomando, fai polemica su questo su quell’altro’. Mi dava delle imbeccate. Poi durante il Costanzo Show lui passava dietro e ti dava un colpettino sulla spalla, così capivi che era il momento di intervenire”

È stato un racconto sincero, pieno di affetto e fatto col sorriso. Poco dopo Raffaello Tonon ha raccontato il suo inizio in tv con Costanzo, che lo ha ospitato quando aveva soltanto 24 anni nel suo Costanzo Show. Hanno mandato in onda tanti filmati presi proprio dal Maurizio Costanzo Show delle prime ospitate di Valeria Marini come anche di Tonon e molti altri. C’è stato il tributo alla storia d’amore con Maria De Filippi, tanti ricordi condivisi con il sorriso e profonda ammirazione verso il giornalista.

Tonon ha ricordato quella volta in cui Maurizio gli disse: “Mi piaci, ma se non impari i tempi televisivi non ti invito più”. La conduttrice di Mattino Cinque gli ha fatto subito eco: “Dava dei suggerimenti che abbiamo fatto nostri e che ci hanno aiutato nella carriera”. E poi c’è stato un fiume di elogi, di ricordi, di complimenti degli ospiti che hanno dato il loro addio a Maurizio Costanzo.