Federica Panicucci: come saranno le nozze con Marco e promossi GF Vip

Federica Panicucci sposerà il suo Marco nel 2022, oggi è arrivata la conferma dalle pagine di Chi. Mentre nei corridoi si chiacchiera sul futuro a Mattino 5 della conduttrice, lei si è raccontata alla rivista diretta da Alfonso Signorini immaginando già il giorno del suo sì. Sarà il secondo, per la Panicucci, che era sposata con Mario Fargetta, da cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Dopo la separazione, da qualche anno accanto alla conduttrice c’è Marco, che diventerà ben presto suo marito.

Federica Panicucci aveva confidato a Silvia Toffanin, a Verissimo, che vorrebbe sposarsi nel 2022 perché il 22 è un numero che piace molto a lei e al compagno. Quindi Chi ha chiesto conferma su questa data, indagando anche sui primi dettagli del matrimonio di Federica Panicucci e Marco. Lei non ha svelato una data precisa, non ancora, magari anche perché non è stata ancora decisa e sceglieranno in base all’andamento della pandemia da Covid. Giorno a parte, su come saranno le nozze la conduttrice ha le idee chiare:

“Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”

A proposito della carriera in tv, invece, non si è parlato del futuro a Mattino 5 ma della prima serata sì. Federica Panicucci condurrà La Pupa e il Secchione? Era già stata al timone del programma nel 2006, ma non è ancora certo se ci tornerà o meno. Lei ha specificato di non averne ancora parlato con Mediaset, ma se dovesse arrivare la proposta lei non si tirerebbe indietro. A tal proposito ha aggiunto che nel momento in cui l’azienda pensasse che la sua presenza possa essere un valore aggiunto lei si renderebbe disponibile. E ancora: “Ho appena rinnovato il mio contratto, sono felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”.

La Panicucci continua a condurre Mattino 5 intanto e si occupa anche di Grande Fratello Vip 6, ogni giorno. Raccontando le vicende della Casa si è di sicuro fatta un’idea sui vari concorrenti. Le hanno chiesto chi le piace dei Vipponi e lei ha spiegato che quest’anno ci sono tante personalità diverse e forti. Non si è esposta più di tanto, ma se dovesse fare dei nomi allora i promossi del GF Vip 6 di Federica Panicucci sarebbero questi: