Federica Panicucci non fa il botto: Maurizio Costanzo difende la conduttrice

Federica Panicucci, Capodanno flop su Canale 5: le parole di Maurizio Costanzo

Continua a far discutere il flop di Federica Panicucci con Capodanno in musica. Lo show di Canale 5 andato in onda lo scorso 31 dicembre ha registrato bassi ascolti ed è stato battuto da L’anno che verrà di Rai 1. In molti hanno puntato il dito contro la conduttrice Mediaset ma non è dello stesso avviso Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore, un vero esperto di televisione, ha detto la sua sulla questione, prendendo le difese della collega. “La colpa non è solo di Federica”, ha assicurato il marito di Maria De Filippi. Costanzo ha poi messo in evidenza alcune ragioni che provano la sua tesi.

Perché Federica Panicucci ha fatto flop con Capodanno in musica

“L’eterna lotta tra Canale 5 e Rai 1 vede vincere più spesso la tv pubblica per motivi di anzianità. Soprattutto tra il pubblico adulto, la rete ammiraglia della televisione di Stato gode di maggiore fedeltà proprio perché è un canale entrato nelle case degli italiani tempo prima”, ha spiegato Maurizio Costanzo nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. “Probabilmente Federica Panicucci paga lo scotto di questa situazione, malgrado l’impegno che mette nel suo lavoro e il ricco parterre di ospiti”, ha aggiunto Costanzo.

Che non ha infine dimenticato: “Che poi Amadeus sia un cavallo di razza nel suo lavoro e che si porti dietro un gran numero di telespettatori grazie al programma Soliti Ignoti è una realtà che di sicuro ha pesato sulle spalle della conduttrice toscana”.

Federica Panicucci si consola con gli ascolti di Mattino 5

Se l’ultimo Capodanno non è stato dei migliori, la Panicucci può consolarsi con Mattino 5 che, giornalmente, vince la sfida degli ascolti con Unomattina e gli altri format Rai.