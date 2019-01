Ascolti tv lunedì 31 dicembre: boom de L’anno che verrà su Rai1

Lo show condotto ieri da Amadeus doppia il Capodanno in musica di Canale 5

L’ultimo giorno dell’anno in tv è stato all’insegna dell’intrattenimento, della musica e del divertimento. Vediamo quali sono gli ascolti registrati dai programmi in onda sulle reti principali ieri, lunedì 31 dicembre 2018. Su Rai1 la vigilia di Capodanno è stata affidata ad Amadeus. Il popolare conduttore ha fatto gli onori di casa sul palco dell’evento L’anno che verrà. Il programma è stato seguito da 5.552.000 spettatori con il 35.1% di share. Mediaset ha invece affidato l’intrattenimento per la lunga notte di San Silvestro a Federica Panicucci. Su Canale 5 è infatti andato in onda lo show Capodanno in musica. In diretta dal palco allestito in Piazza Prefettura a Bari, tanti ospiti hanno intrattenuto il pubblico in attesa della mezzanotte. Tra gli artisti che si sono esibiti ci sono leggende della musica italiana come Riccardo Fogli e Robi Facchinetti, Ron, Luca Carboni, Fabrizio Moro e Tiromancino ma anche nuove leve come Ermal Meta, Irama, Fabio Rovazzi ed Elodie. Lo show ha registrato 2.425.000 spettatori con 16.7% di share.

Capodanno su Rai1: gli ospiti sul palco de L’anno che verrà

La vigilia di Capodanno targata Rai1 ha dunque registrato una vittoria schiacciante agli ascolti ieri sera, lunedì 31 dicembre. In diretta da Piazza Vittorio Veneto a Matera, capitale europea della cultura 2019, è andato infatti in onda un grande show di musica. Sul palco accanto ad Amadeus si sono alternati anche il comico Sergio Friscia e la ballerina Samata Togni. Ad intrattenere il pubblico in piazza e a casa davanti al teleschermo, grandi nomi della musica italiana come Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Red Canzian, Michele Zarrillo e poi ancora Fausto Leali, Ivana Spagna, Donatella Rettore e tanti altri ancora. Nel corso della serata, Samanta Togni ha anche vestito i panni dell’inviata e condotto i telespettatori alla scoperta della Basilicata, regione che ha ospitato l’evento.

I dati Auditel dei programmi in onda in prima serata sugli altri canali

Vediamo infine gli ascolti dei programmi in onda sugli altri canali. Su Rai2 Hotel Transilvania 2 è stato visto da 839.000 spettatori con il 5% di share mentre su Rai 3 il Festival del Circo di Montecarlo è stato seguito da 1.480.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Italia 1 il film In time ha intrattenuto 511.000 spettatori (3%). Infine su Rete 4 Il segreto ha conquistato 326.000 spettatori con uno share del 2%.