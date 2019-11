Federica Panicucci capelli lunghi: la conduttrice svela il suo segreto

Come cura i suoi capelli lunghi Federica Panicucci

Federica Panicucci non riesce proprio a fare a meno della sua folta chioma bionda. Anche a 52 anni, compiuti da poco, la conduttrice di Mattino 5 preferisce non tagliare i capelli, che sono lunghi come quando era una ragazzina agli esordi nel mondo dello spettacolo. Col passare del tempo qualcosa è cambiato e come ammesso dalla diretta interessata oggi le sue ciocche richiedono maggiore attenzione. Per questo Federica si prende cura dei suoi capelli quotidianamente con grande devozione, supportata dalla consulenza di esperti del settore.

I capelli di Federica Panicucci: i segreti della presentatrice

“Per fortuna sono quotidianamente nelle mani di professionisti che, da tanti anni, mi coccolano e si prendono cura della mia capigliatura ma poi, tra le mura domestiche, sono io che devo trattarla”, ha premesso Federica Panicucci a Ok Salute. “Non posso fare a meno di shampoo e balsamo idratanti e addolcenti, di un prodotto termoprotettore, che applico sulla chioma ancora bagnata ed è in grado di difenderla dal calore di phon e piastre, e un olio ammorbidente che mi aiuta nello styling”, ha confidato la conduttrice Mediaset. “Inoltre questo taglio mi permette di gestire meglio i capelli, facendo magari una treccia o una coda alta, qualora non avessi tempo di sistemarla a dovere”, ha aggiunto.

Come si mantiene in forma a 52 anni Federica Panicucci

Oltre a prendersi cura dei suoi capelli con tanta attenzione, Federica Panicucci cerca di condurre una vita tranquilla e sana. Tra Mattino 5 e la famiglia non ha tempo di frequentare costantemente una palestra ma quando è possibile si concede un po’ di esercizio fisico in casa. “Mi ritaglio una mezz’ora per fare un po’ di stretching e qualche esercizio base per tonificare addominali, gambe, glutei e braccia. Non è una pratica costante ma saltuaria, alla quale mi dedico quando ne sento davvero bisogno e non sono eccessivamente stanca”, ha detto la Panicucci.