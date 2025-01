Federica Nargi torna in tv dopo Ballando? Rumor e dettagli

Dopo la recente esperienza a Ballando con le Stelle, per Federica Nargi potrebbero riaprirsi definitivamente le porte del mondo della televisione. L’ex velina di Striscia la Notizia infatti potrebbe continuare a cavalcare l’onda della popolarità e del successo, ritrovati grazie alla partecipazione al celebre dance show di Milly Carlucci, per tornare sul piccolo schermo al timone di un programma tutto suo. A rivelare questa clamorosa indiscrezione sul conto della Nargi è stato Alberto Dandolo, tramite la sua rubrica di gossip sul noto settimanale Oggi.

Federica Nargi pronta a tornare in tv

Sembra proprio che partecipare a Ballando con le Stelle abbia portato molta fortuna a Federica Nargi e alla sua carriera. Anche se l’ex Velina non è riuscita di fatto a portarsi a casa la vittoria dal celebre dance show, sembra proprio che la sua presenza nel cast abbia rappresentato un nuovo punto di inizio per lei e per il suo futuro professionale.

Come anticipato, la clamorosa indiscrezione sul conto della carriera televisiva di Federica Nargi è stata divulgata da Alberto Dandolo, nella sua rubrica intitolata “I buoni, i belli, i cattivi”. Il noto giornalista, ha infatti rivelato ai suoi numerosi lettori che la Nargi potrebbe, di fatto, diventare una delle protagoniste della prossima estate di Rai Uno, alla conduzione di una trasmissione molto seguita della Rete: “Sarà una delle protagoniste dell’estate di Rai1, con un programma di punta…”.

Un annuncio che, come prevedibile, ha generato nei telespettatori molte domande: “Che programma sarà?” e “Sarà in prima serata oppure nel daytime?”, sono solo le principali. Tutte domande che però, purtroppo, al momento non hanno ancora trovato risposta. Va infatti specificato che attualmente, non essendo ancora stata confermata o smentita dei diretti interessati, si tratta solamente di un’indiscrezione.

Motivo per il quale, non è dato sapersi in quale format la Nargi avrà la possibilità di cimentarsi e di dimostrare le sue abilità. Per sapere di più su questo nuovo progetto lavorativo dell’ex velina di Striscia la Notizia occorrerà quindi attendere ancora un po’ di tempo, almeno fino a che non si avranno comunicazioni ufficiali in merito, sia da parte dei Vertici Rai che da parte della stessa Federica Nargi.

Il terzo posto a Ballando

In queste settimane i telespettatori di Ballando con le Stelle non hanno mai fatto mistero che, a parer loro, Federica Nargi meritasse il secondo posto nella finale di Ballando con le Stelle. La medaglia d’argento era stata però assegnata a Federica Pellegrini, fatto che aveva generato una bella polemica.

Lo stesso Alberto Dandolo, parlando dell’ex velina di Striscia l’ha definita come la “vincitrice morale” dell’ultima edizione di Ballando, che è riuscita a guadagnarsi passo dopo passo la fiducia e la stima da parte del pubblico, e non solo: “Federica Nargi è stata per molti la vincitrice morale dell’ultima, fortunata edizione di Ballando con le stelle…E’ riuscita a ottenere un apprezzamento forte sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori…”

Della stessa idea anche uno dei giudici del celebre dance show, Fabio Canino, che, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva dichiarato di essere convinto che l’ex velina meritasse di portare a casa almeno la medaglia d’argento: “A Ballando Federica Nargi doveva arrivare seconda…”. In ogni caso, sembra proprio che la partecipazione a Ballando regalerà alla Nargi grandi soddisfazioni da un punto di vista professionale, permettendo alla sua carriera di fare un vero e proprio salto di qualità.