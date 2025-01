Federica Nargi, nozze in vista con Matri? La risposta sincera di lei

Ospiti a Hot Ones Italia, programma condotto da Alessandro Cattelan, Federica Nargi ed Alessandro Matri hanno parlato della loro storia d’amore. In merito la modella e showgirl ha rivelato se c’è la possibilità di un futuro matrimonio tra loro e come vorrebbe fosse eventualmente la cerimonia. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Federica Nargi, protagonista dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle, è stata ospite insieme al suo compagno, l’ex calciatore della Juventus ed oggi conduttore di Dazn Alessandro Matri, a Hot Ones Italia, programma condotto da Alessandro Cattelan. I due hanno parlato della loro storia d’amore e della loro famiglia. La coppia sta insieme ormai da circa quindici anni ma ancora non è convolata a nozze. Proprio a riguardo Federica ed Alessandro hanno spiegato il motivo dietro la loro decisione. Nello specifico Nargi ha rivelato di come siano una famiglia bellissima che va al di la del matrimonio e, di conseguenza, di non sentirne la necessità sebbene inizialmente lo desiderasse.

Se mai dovessero decidere di convolare a nozze, sia lei che Matri hanno rivelato come vorrebbero fosse la cerimonia. La modella e showgirl ha affermato di preferire una festa semplice e con pochi amici. Di tutt’altra idea è invece il calciatore, il quale farebbe un festone per non rischiare di dimenticare qualcuno. I due hanno già avuto insieme due bambine, Sofia (nata il 26 settembre 2016) e Beatrice (nata il 16 marzo 2019).

L’esperienza a Ballando Con Le Stelle

Federica Nargi è stata recentemente protagonista del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando Con Le Stelle. La showgirl ha partecipato in coppia con il ballerino Luca Favilla e si è classificata al terzo posto. Sul podio insieme a lei sono arrivate Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che si sono aggiudicati la vittoria di quest’edizione, e Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca che hanno ottenuto la medaglia d’argento. Nella puntata dove i concorrenti hanno dovuto ballare insieme ai propri familiari o amici, Federica si è esibita in un ballo proprio con Alessandro Matri che le ha fatto una bellissima sorpresa. A riguardo, Federica ha rivelato a Cattelan, di non aspettarsela minimamente. La showgirl pensava difatti che sarebbe arrivato in studio suo padre.