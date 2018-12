Federica Nargi nozze dopo il parto? Spunta un presunto anello di fidanzamento

Federica Nargi sposa Matri dopo la nascita del secondo figlio? Spunta un presunto anello di fidanzamento

La foto di Federica Nargi incinta, pubblicata dall’ex velina stessa sui social per annunciare la sua seconda gravidanza, è ormai stata ripresa da tutti i siti di gossip negli ultimi giorni. Le immagini pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Oggi, dove la Nargi mostra il in bella vista la pancia, potrebbero dunque non sembrare tanto esclusive se non fosse per un particolare importante (visibile nelle stesse). Di cosa stiamo parlando? Federica Nargi, come specificato dal giornale, paparazzata in un negozio a fare spese ha sfoggiato un gioiello alla mano sinistra che sembrerebbe proprio un anello di fidanzamento. Le nozze con Alessandro Matri sono forse vicine?

Federica Nargi, solitario sospetto alla mano sinistra: è forse un anello di fidanzamento? Il matrimonio potrebbe essere vicino

Nel vedere Federica Nargi indossare un solitario che da tutti potrebbe essere scambiato per un anello di fidanzamento viene da chiedersi se, ad oggi, l’ex velina stia progettando il matrimonio con Matri. Al calciatore, in fondo, è legata da tempo. La coppia, inoltre, ha già avuto una figlia. Che sia arrivato per loro il momento di convolare a nozze? Magari proprio dopo il parto? Queste, per ora, rimangono delle domande a cui è difficile rispondere con assoluta certezza. Per avere notizie certe sulle loro intenzioni, dunque, non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale dei diretti interessati.

Federica Nargi annuncia la gravidanza sui social: “Una vita felice deve essere piena d’amore”

Federica Nargi, come anticipato sopra, ha scelto i suoi profili social per comunicare ai fan di essere in dolce attesa. Per dare l’annuncio l’ex velina ha scelto una foto dopo mostra fiera il suo pancino e una frase, breve ma piena di significato, ovvero: “Una vita felice deve essere piena d’amore. Superfamily” .