Federica Nargi incinta esce allo scoperto: il pancino social impazza

Federica Nargi incinta esce allo scoperto: il pancino, anzi ‘pancione’, impazza sui social. Le parole della fidanzata di Alessandro Matri. Ora la news è ufficiale

Stavolta non si tratta di una paparazzata o di uno scatto rubato. Stavolta si tratta di una bella istantanea pubblicata dalla diretta interessata: Federica Nargi esce allo scoperto sui social per la prima volta da quando si è diffusa la voce della sua dolce attesa e si mostra con il pancino, anzi con il ‘pancione’, in bella vista. La compagna di Alessandro Matri dovrebbe essere al sesto mese di gravidanza. La notizia si è diffusa una trentina di giorni fa circa, dopo che la rivista Diva e Donna aveva immortalato la modella con degli scatti che lasciavano pochi dubbi: è incinta. Il settimanale inoltre scriveva che la Nargi era al quinto mese. Finalmente ora arriva la conferma ‘plastica’ alle indiscrezioni delle scorse settimane.

“Una vita felice deve essere piena d’amore. Superfamily”. Federica Nargi e la foto del pancino

“Una vita felice deve essere piena d’amore. Superfamily“. Queste le parole di Federica Nargi ad accompagnamento dello scatto in cui mostra il pancino: jeans appena abbassati e maglione scostato sopra il ventre. La showgirl ha optato per una foto professionale in bianco e nero. Immediata la reazione dei social. L’istantanea sta impazzando, con tanto di cascata di like (oltre 100 mila in mezzora) e pioggia di commenti entusiasti. Dunque Alessandro Matri e la sua dolce metà a breve diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia, che ha allacciato le cinture d’amore nel 2009, ha già una figlia di nome Sofia, nata il 26 settembre 2016.

Fiocco azzurro o fiocco rosa in casa Matri? La privacy è di ferro

Fan entusiasti e curiosi, dicevamo. Curiosità che ha spinto molti di loro a chiedere se in arrivo ci sia un fiocco rosa o un fiocco azzurro. Al momento Federica fa ‘orecchie da mercante’. La privacy è di ferro. Basti pensare che, come poc’anzi accennato, la coppia è riuscita a mantenere il riserbo sulla dolce attesa per cinque mesi.