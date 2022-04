Federica Nargi e Matri non si sposano più: “Matrimonio rimandato”

Nessun matrimonio tra Federica Nargi e Alessandro Matri. Un amico della coppia ha spifferato al settimanale Diva e Donna che le nozze sono state rimandate. Il motivo? Al momento non è chiaro: di sicuro l’anello e la proposta erano arrivati lo scorso autunno. L’ex Velina di Striscia la notizia e l’ex calciatore, insieme da quasi 13 anni e genitori di due bambine, si sarebbero dovuti sposare a giugno alle Baleari. Più precisamente a Formentera, dove si trasferiscono ogni anno in estate. Per Nargi e Matri si tratta della loro isola del cuore.

Per ora nessuna conferma ufficiale – ma neppure alcuna smentita – è arrivata da parte dei diretti interessati. In alcune interviste Federica Nargi non ha mai nascosto la voglia di convolare a nozze con Alessandro Matri, con il quale forma una coppia solida e affiatata. In oltre dieci anni i due non hanno mai vissuto crisi importanti, non si sono mai allontanati e il loro sentimento è cresciuto sempre più, fino a diventare granitico. Insomma, una certezza nel mondo dello showbiz italiano, dove divorzi e rotture sono all’ordine del giorno.

La nuova vita di Federica Nargi e Alessandro Matri

In questo periodo Federica Nargi è in vacanza in Egitto, a Sharm el Sheik, con le figlie Sofia e Beatrice (5 e 3 anni) e alcuni amici. Alessandro Matri è invece rimasto in Italia, molto probabilmente per motivi di lavoro. Dopo l’addio al calcio giocato lo sportivo è diventato uno dei volti di DAZN ma punta ad affermarsi pure come allenatore.

La soubrette romana ha invece rallentato negli ultimi anni con gli impegni di lavoro per dedicarsi alla famiglia. Di recente è stata concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti e non ha mai smesso di darsi da fare come modella e testimonial di aziende importanti. Federica ha detto no a tutti i reality show, programmi che non sente nelle sue corde. La 32enne non ha escluso in futuro di diventare di nuovo mamma per la terza volta, magari di un maschietto.