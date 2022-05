Federica Nargi e Matri, news sul matrimonio: arriva la replica stizzita

Le notizie di matrimonio su Federica Nargi e Alessandro Matri sono da qualche giorno al centro del gossip. Si parlava di nozze rimandate per alcuni problemi. Ora l’ex Velina di Striscia la notizia decide di replicare alle news, facendo così chiarezza e lo sa proprio insieme al suo compagno. In particolare, questo suo intervento sui social network arriva dopo l’indiscrezione sul matrimonio rimandato.

Secondo un amico della coppia, sentito da Diva e Donne, Federica e Alessandro Matri avrebbero annullato all’ultimo secondo l’evento, previsto a Formentera per il prossimo mese di giugno. Ma sembra proprio che si tratti una notizia non reale. Di rientro dalla vacanza trascorsa con le figlie e degli amici a Sharm el Sheik, la soubrette romana condivide delle Stories di Instagram.

Mentre si trova in auto con l’ex calciatore, dà il buongiorno a tutti e ironizza sugli ultimi gossip che riguardano questo matrimonio. “Ho appena saputo che questa estate Alessandro doveva sposarmi”, dichiara la Nargi, ridendo. Chiede così a Matri se questa notizia sia vera oppure no.

Sempre in chiave ironica, il dirigente sportivo abbastanza perplesso afferma: “È saltato tutto”. L’ex Velina del noto tg satirico rimarca le parole del suo compagno. Il video è accompagnato da altre dichiarazioni di Federica Nargi, che fanno ancora da smentita.

“Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose”

Sembra, dunque, che non ci siano altre novità sul matrimonio per Federica Nargi e Matri. Formano una coppia da circa 13 anni e sono genitori di due bambine, Sofia e Beatrice (5 e 3 anni). Si è parlato di nozze imminenti a Formentera, dove ogni anno trascorrono l’estate.

Oltre a viversi questo lieto evento, si spera anche di allargare la famiglia con un terzo figlio, magari un fratellino per Sofia e Beatrice. Per il momento bisognerà attendere per questo, in quanto la Nargi sembra aver ripreso ormai in mano la sua carriera televisiva.

Ha fatto ritorno sul piccolo schermo prendendo parte a Tale e Quale Show di Carlo Conti come concorrente. Ha accettato la proposta da parte della Rai, dopo vari rifiuti. In particolare, ha detto ‘no’ a varie proposte su reality show. In quei contesti non si troverebbe a suo agio.