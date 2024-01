Federica Nargi e Matri: “Dormiamo separati, ecco perché”

Ospiti da Diletta Leotta, a Mamma Dilettante, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno fatto una confessione inaspettata. La coppia, che ha due figli e sta insieme da 15 anni, ha rivelato che la notte non dormono più insieme. Una rivelazione che fa sospettare di una crisi, ma Federica ha spiegato le motivazioni e ha comunque confermato che va tutto a gonfie vele.

“Ormai io e Ale dormiamo in stanze separate la notte. Io o lui addormentiamo le bambine nella loro cameretta perché dormono insieme, ma dobbiamo esserci anche noi mentre chiudono gli occhi. Poi ad un certo punto della notte arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande, verso mezzanotte, l’1, le 2. Di conseguenza uno dei due passa nell’altra camera e quindi non dormiamo mai insieme tutta la notte. Dormiamo in stanze separate“

Questa scelta è quindi più dettata dalle esigenze delle bambine, anche perché la coppia ha confermato che si trovano altri momenti per stare insieme aldilà della notte: “No, il sesso, va beh, dai! Quindici anni insieme, se non funziona neanche il sesso siamo alla frutta proprio, quindi… È un bel piacere. E come ci si organizza con le bambine? La giornata è così lunga, il tempo si trova, se si vuole. La sera il più delle volte si è stanchi“.

Matri ha anche raccontato che inizialmente la sua compagna era gelosissima e non si fidava nemmeno a mandarlo in vacanza con gli amici, oggi molte cose sono cambiate.

“Devo dire che è migliorata molto negli anni. Ho sempre avuto questa cosa del ‘devi stare attento a quel che fai’ e in realtà io ho sempre fatto tutto quello che volevo. Io sono geloso ma le faccio fare tutto quel che vuole, tanto credo che se uno vuole fare, fa“

I due hanno anche detto che forse in un futuro si sposeranno ma ad oggi non è la priorità. Anche perché, entrambi sostengono che non c’è nulla di più che consolidi la coppia se non i figli.

La storia d’amore tra Federica e Alessandro e la gelosia

Lui calciatore, lei velina, la coppia si è conosciuta 15 anni fa ed ha due figlie: Sofia e Beatrice, di 8 e 5 anni. Poco tempo fa, i due hanno raccontato di aver passato momenti difficili a causa della gelosia. Soprattutto durante i primi tempi, Federica era molto infastidita dalle tante ragazze che giravano intorno a lui e non gli permetteva nemmeno di andare in vacanza con gli amici.

Matri ha confessato che la lontananza li ha aiutati ad avere più fiducia l’uno nell’altra così da poter avere un rapporto più solido. Un altro momento di tensione c’è stato dopo la nascita delle bambine, poiché il calciatore era poco presente a causa del lavoro. Entrambi poi hanno capito di dover modificare la propria routine ed oggi si definiscono “una famiglia felice, che ride molto e condivide tanti momenti insieme“.

Recentemente la coppia ha anche smentito la notizia delle nozze. Hanno rivelato entrambi che nonostante sui giornali fosse uscita una presunta data, ad oggi non c’è realmente l’intenzione, poiché “ci sono già i figli che sono per sempre“.