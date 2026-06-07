Federica Nargi e Alessandro Matri, matrimonio ‘fantasma’: cantonata sulle nozze, parla la coppia

Nelle ultime ore è rimbalzata su diverse testate nazionali la notizia che Alessandro Matri e Federica Nargi si sarebbero sposati. Tutto è partito da un’indiscrezione divulgata da Deianira Marzano, la quale ha sussurrato che sabato 6 giugno l’ex calciatore della Juventus e l’ex velina di Striscia la Notizia sono convolati a nozze dopo 17 anni d’amore e due figlie, Sofia e Beatrice (9 e 7 anni). Nel giro di qualche ora, siti e portali hanno contribuito a diffondere lo spiffero e tanti hanno pensato che il matrimonio fosse stato effettivamente celebrato. Peccato che non ci sia stato alcun evento, come reso noto dai diretti interessati attraverso una storia Instagram.

Alessandro Matri e Federica Nargi non si sono sposati: la coppia smentisce il matrimonio

In particolare, l’indiscrezione ha sostenuto che Matri e Nargi avessero pronunciato il fatidico sì in gran segreto a Milano, mantenendo assoluto riserbo sulle nozze. In realtà non è trapelato nulla sul matrimonio per il semplice fatto che non c’è stato. In altre parole, tanti hanno preso una grossa cantonata sul matrimonio ‘fantasma’. “Allora amore, i nostri amici del ristorante ci hanno fatto trovare questi fiori, ma il problema è uno: non ci siamo sposati, magari… chi lo sa… Però il matrimonio ieri non ci è stato”, ha riferito l’ex giocatore, immortalandosi in un locale insieme alla moglie, ops compagna.

Le tappe della love story lunga 17 anni

La modella e l’ex atleta formano una delle coppie più longeve dello showbiz. Stanno insieme da 17 anni. Si sono conosciuti da giovani. Molti, all’inizio della frequentazione, pensarono che fosse la ‘classica’ storiella lampo velina – calciatore. Un po’ di divertimento e via. E invece mese dopo mese la relazione si è fatta via via più solida. I mesi sono poi diventati anni. Matri e Nargi hanno avuto due figlie e oggi sono una famiglia affiatata e felice. Ma le nozze non sono mai rientrate nei loro piani.

Nargi, in tempi non sospetti, ha raccontato che anni fa sognava l’abito bianco, ma che con il passare del tempo aveva accantonato l’idea di presentarsi all’altare. Disse di considerare il matrimonio una formalità, soprattutto dopo la nascita delle due figlie. E infatti, a differenza delle voci circolate nelle scorse ore, i fiori d’arancio non ci sono stati. Domani chissà…