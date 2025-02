Federica Nardi sposa? La replica ‘glaciale’ su Toffanin e Berlusconi

Federica Nargi, ospite a Verissimo, si è raccontata a ruota libera, parlando della sua carriera nel mondo dello spettacolo e della famiglia creata assieme al compagno Alessandro Matri. A proposito dell’ex calciatore, con il quale ha avuto due figlie (Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, venuta alla luce nel 2019), non sono mai arrivate le nozze nonostante la relazione duri da più di 15 anni. Silvia Toffanin, nel corso dell’intervista, ha chiesto all’ex velina di Striscia la Notizia se il tema matrimonio è un argomento totalmente accantonato oppure no. La risposta della showgirl è stata ‘perfetta’ e ha tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi.

La padrona di casa di Verissimo ha domandato all’ospite se c’è in programma un terzo figlio. “No, non c’ho voglia”, ha risposto in modo sincero e sorridente l’ex velina. Il tema si è poi spostato sulla possibilità di vederla con l’abito bianco. “Ogni volta mi dici: “Quando ti sposi?” Sono passati sedici anni. Adesso ce l’ho la risposta: aspetto che ti sposi prima tu”. Ovviamente il riferimento ‘glaciale’ è stato alla situazione sentimentale della Toffanin. Anche lei e Pier Silvio Berlusconi da anni sono compagni di vita, ma di proposte di matrimonio nemmeno l’ombra.

“Poi stiamo bene no?”, ha scandito Federica Nargi. La Toffanin forse non benissimo visto che in diverse occasioni ha dichiarato che sarebbe contenta se il numero uno di Mediaset le facesse la proposta. “Ma tu lo sogni o non ti interessa il matrimonio?”, ha poi incalzato la conduttrice. “L’ho sognato – ha riferito l’ex velina -, anzi l’ho visto come un traguardo. Adesso più traguardo di così (guardando il pubblico in studio, ndr). Per me stessa sogno di continuare a vivere nuove avventure e di vedermi in nuovi progetti. Ma la cosa più importante è continuare ad avere l’affetto delle persone care che mi sono vicine”.

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha inoltre rivelato che in passato è stata piuttosto gelosa di Matri, mentre negli ultimi tempi i ruoli si sono invertiti. “Ora è lui più geloso”, ha chiosato, rimarcando però che si tratta di una gelosia sana e non prevaricatoria o asfissiante. Anzi la Nargi ha evidenziato che l’ex calciatore è sempre stato il suo primo sostenitore in tutto.