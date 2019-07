Federica Lepanto a Temptation Island: la confessione di Jessica Vella

Jessica Vella parla di Federica Lepanto a Temptation Island

Federica Lepanto è tornata in tv. La vincitrice del Grande Fratello 14 è riapparsa sul piccolo schermo in qualità di tentatrice a Temptation Island. E la bella campana ha subito attirato l’attenzione del pubblico, complice la sintonia che è scattata con Massimo, il fidanzato di Ilaria. In questi giorni la presenza di Federica all’Is Morus Relais ha fatto discuetere parecchio e tra estimatori e detrattori ha voluto dire la sua anche Jessica Vella. La vivace siciliana, gemella di Lidia, ha instaurato con la Lepanto un buon legame nella Casa più spiata d’Italia. E le due sono rimaste amiche nonostante il passare del tempo e la distanza geografica. Non solo: grazie a Jessica, Federica è riuscita a chiarirsi con Lidia Vella, dopo che le due si sono contese a lungo Alessandro Calabrese nel reality show Mediaset.

Il pensiero di Jessica Vella su Federica Lepanto

“Io e Federica ogni tanto ci sentiamo. Penso che abbia ricoperto il ruolo per cui si trovava a Temptation. Ognuno di noi tenta a modo proprio quindi non credo sia giudicabile più di tanto“, ha dichiarato Jessica Vella su Instagram. Nei giorni scorsi è arrivata pure l’opinione di Lidia Vella, attualmente impegnata come opinionista di Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. “Non mi sento di giudicarla. Il ruolo di tentatrice può essere quello di chi ti ascolta, di chi dà consigli, senza il bisogno di far qualcosa. Penso che per questa cosa sia stata criticata. Sicuramente la si nota. Se ha esagerato con Massimo? Da fuori ti dico di sì, ma non conosco le dinamiche che si sono create”, ha ammesso Lidia.

Federica Lepanto e Lidia Vella oggi sono amiche

Lidia Vella ha poi aggiunto: “L’ho sentita, ma so cose che non posso dire. Non è entrata nei particolari perché ci sono cose super top secret. Ci sono in ballo delle penali”.