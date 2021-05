Federica Lepanto è diventata mamma: la foto del figlio e chi è il neo papà

Federica Lepanto è diventata mamma per la prima volta. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essere rimasta incinta, nelle scorse ore invece ha fatto sapere tramite una Stories Instagram della nascita del bebè. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dato alla luce un maschietto che è prontamente stato immortalato e mostrato ai fan. “Ecco il mio piccolo grande amore”, ha scritto la Lepanto a corredo della fotografia del figlio, avvolto in una coperta azzurra.

Federica per il momento non ha reso noto il nome scelto per il suo frutto d’amore, limitandosi a condividere una foto del piccolo e ad esternare tutta la sua gioia e il suo orgoglio per la nascita.

La 28enne, vincitrice del GF ‘Nip’ 14 (andato in onda nel 2015), oggi ha 28 anni ed è felice al fianco del fidanzato Cristian Picilli, il neo papà, anche lui impiegato nel settore ospedaliero in qualità di farmacista. Piccilli ha 17 anni in più della fidanzata e come lei è originario della provincia di Salerno, più precisamente proviene dal comune di Agropoli. La scintilla con l’ex gieffina è scoccata nel 2019, anche se la loro conoscenza è assai più datata. Infatti si conoscono da ben tre lustri ma è soltanto da circa due anni che si guardano con occhi diversi.

La coppia non è ancora convolata a nozze ma il matrimonio è nei progetti futuri. Prima di allacciare la relazione con Piccilli, Federica ha vissuto una love story con Alessandro Calabrese. Love story innescatasi proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia ma di breve durata.

Concluso il Grande Fratello, la Lepanto approdò ad un altro programma tv in orbita Mediaset – Canale Cinque. Vale a dire Temptation Island: fu infatti una delle tentatrici e si avvicinò a Massimo Colantoni. Con il giovane, però, non ci fu alcunché di serio. Così l’ex gieffina, dopo l’esperienza nel reality delle tentazioni, è tornata alla vita di sempre, lontana dal piccolo schermo. Ha conosciuto Cristian ed è tornata a svolgere la professione di infermiera. Professione che l’ha vista in prima linea anche durante la pandemia dettata dal coronavirus.