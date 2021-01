Federica Lepanto incinta: chi è il futuro marito e quando nasce il bambino

Fiocco celeste per Federica Lepanto. Dopo l’annuncio della gravidanza arrivato sul profilo Instagram della madre, l’ex gieffina ha fornito qualche dettaglio in più in una breve intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Federica, che ha vinto il Grande Fratello nel 2015, ha confidato di essere in attesa di un bambino. Il parto è previsto per il prossimo aprile mentre la gravidanza è stata scoperta lo scorso agosto.

Al momento Federica Lepanto non ha ancora deciso come chiamerà il suo primogenito. Di sicuro diventare mamma è un sogno che si realizza e che è stato possibile grazie all’incontro con Cristian Picilli. Lui ha 44 anni – 17 anni più di lei che ne ha 27 – ed è il farmacista di fiducia di Federica. I due, entrambi della provincia di Salerno, si conoscono da ben 15 anni ma solo lo scorso anno si sono guardati con occhi diversi.

Nel 2019 è sbocciato l’amore tra la Lepanto e Cristian e a sei mesi dal primo appuntamento sono andati a convivere. La coppia sognava prima il matrimonio e poi un figlio ma è capitato esattamente il contrario. Per il momento, dunque, i fiori d’arancio sono stati momentaneamente rimandati. Oggi Federica è molto concentrata sulla gravidanza e non ha nascosto un certo timore per il parto, che avverrà nel bel mezzo della pandemia.

Ad ogni modo la vita di Federica Lepanto ha preso una piega decisamente diversa. Archiviati gli amori sbagliati e l’esperienza finita male a Temptation Island (era la tentatrice di Massimo Colantoni, l’ex fidanzato di Ilaria) oggi Federica è serena grazie al compagno Cristian, al bimbo in arrivo e al suo ruolo di infermiera.

Dopo la vittoria al Grande Fratello la Lepanto si è laureata e ha iniziato a lavorare come infermiera e volontaria del 118. Parallelamente si è affermata come web influencer: su Instagram, dove è seguita da circa 300 mila follower, sponsorizza brand d’abbigliamento.

Ritorno in televisione? Ecco la risposta di Federica Lepanto:

“Non amo chiudere alcuna porta, ma in questo momento tra i miei sogni non c’è quella di rivedermi sul piccolo schermo. La mia vita è piena. Non mi manca nulla. Se dovessero arrivarmi proposte le valuterò ma non sarò io a cercarle”

Per l’annuncio della gravidanza Federica Lepanto ha ricevuto gli auguri di Jessica e Lidia Vella, le gemelle conosciute al Grande Fratello. Le tre sono rimaste in buoni rapporti nonostante i trascorsi difficili nella Casa più spiata d’Italia.