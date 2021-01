Federica Lepanto è incinta del primo figlio: la foto col pancione

Federica Lepanto è incinta! Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan, che non si erano accorti di nulla seguendola sui social. La vincitrice del Grande Fratello 14 è riuscita a tenere nascosta la gravidanza fino a oggi, e chissà forse avrebbe voluto nasconderla ancora per un po’. Invece a svelare tutto è stata sua mamma! La signora Norma infatti non ha resistito più forse e ha voluto condividere su Instagram l’enorme gioia di diventare presto nonna. Proprio la mamma di Federica ha pubblicato una foto in cui bacia teneramente il pancione della ragazza, che si intravede sotto al vestito rosso.

Lo scatto è stato fatto presumibilmente nel giorno di Natale e quello stesso giorno ne avevano postata un’altra, insieme. In quella foto Federica indossava lo stesso vestito rosso, ma essendo un po’ largo è stato facile camuffare la pancia. Eppure, guardando quella stessa foto adesso dopo aver saputo che è incinta, qualcosa forse si poteva intuire. La signora Norma mentre bacia il pancione della figlia ha scritto nella didascalia che questo è il dono più bello che potessero farle. La gioia di diventare nonni è incontenibile e anche lei lo ha scoperto grazie a Federica. La Lepanto non ha ancora rivelato nulla sui suoi profili social.

Sul suo profilo Instagram tutto tace, ma adesso che la notizia si diffonderà è possibile che ne parlerà ai suoi fan. La storia d’amore con Cristian, di cui non voleva rivelare il nome fino a poco tempo fa, procede quindi a gonfie vele. Anzi, il loro sogno d’amore si coronerà molto presto con l’arrivo del piccolo o della piccola di casa. Un bellissimo regalo per il nuovo anno, ma non si conoscono ulteriori dettagli. Non si sa per esempio di quanti mesi è incinta, quando partorirà o se è in attesa di un maschietto o una femminuccia.

Seguiranno di sicuro aggiornamenti adesso che la notizia è trapelata. E di sicuro anche tante foto insieme al futuro papà Cristian, di cui non si sa molto. Qualche mese fa aveva svelato di avere una nuova relazione e che il fortunato lavora nel mondo della sanità. Poi lo ha presentato sui social, dove ci sono delle foto insieme. E tantissime altre ne arriveranno, soprattutto adesso che Federica Lepanto è incinta del suo primo figlio.