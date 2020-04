Federica Lepanto: nuovo fidanzato dopo la delusione a Temptation Island

Grande Fratello e Temptation Island: Federica Lepanto si è fidanzata

Federica Lepanto è di nuovo innamorata. L’ex vincitrice del Grande Fratello lo ha annunciato in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Per la 26enne si tratta di una storia importante, tanto che ha deciso di proteggerla da curiosi e appassionati di gossip. Soprattutto perché la liaison con Gianfilippo Lavuri, modello e imprenditore, non è andata nel migliore dei modi. Nonostante la convivenza e i tanti progetti per il futuro dopo un anno la coppia è scoppiata. Federica ha cercato consolazione a Temptation Island 2019 ma invano: in qualità di tentatrice non è riuscita a fare breccia in nessun fidanzato, neppure nel romano Massimo, con il quale era nato un certo feeling (ma poi lui ha preferito andare avanti con l’altra tentatrice Elena).

Le parole di Federica Lepanto sul nuovo fidanzato

“Lui lavora con me nel campo della sanità. Però svelerò il suo nome e cognome solo quando diventerà finalmente mio marito”, ha spiegato Federica Lepanto. Che ha dunque le idee chiare: questa volta vuole fare sul serio, sogna le nozze e una famiglia e non scenderà a compromessi. Intanto ha deciso di dedicarsi alla medicina dopo la laurea ottenuta in Infermieristica. Oggi Federica lavora come infermiera e volontaria del 118, il numero unico gratuito nazionale dell’emergenza sanitaria. Da settimane la Lepanto è a contatto con le persone contagiate dal Coronavirus ed è costretta ad indossare le dovute precauzioni, ovvero mascherina, guanti e tuta di protezione. Federica è occupata ad Agropoli, la città in provincia di Salerno dove è nata e cresciuta e dove è tornata dopo aver terminato l’Università.

Che lavoro fa oggi Federica Lepanto: le nuove dichiarazioni dell’ex gieffina

“Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”, ha dichiarato Federica. “Paura? È il mio lavoro, noi sappiamo che cosa fare. L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate”, ha aggiunto. “Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo“, ha sottolineato.