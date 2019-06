Federica Lepanto, critiche sui social prima di Temptation Island: l’ex gieffina (ora tentatrice) si difende

Questa sera tra i protagonisti di Temptation Island ci sarà anche Federica Lepanto, ex concorrente del Gf. La ragazza, come i ben informati sapranno, è stata scelta come tentatrice. Federica, viste le prime anticipazioni pubblicate da Witty Tv e considerando che è un volto noto, farà sicuramente parlare di sé. Gli occhi di molti, già oggi, sono puntati su di lei, per questo motivo diverse sono state le persone che sui social le hanno chiesto di parlare della sua esperienza televisiva nel villaggio delle tentazioni. La Lepanto, prima del debutto di stasera, ha allora scelto di anticipare qualcosa sul suo ruolo a Temptation, rispondendo anche a chi su Instagram l’ha criticata.

Federica Lepanto dal Gf a Temptation Island: la replica alle critiche

La critica fatta a Federica Lepanto, alla quale l’ex gieffina ha scelto di replicare senza lasciarsi intimorire, riguardava proprio la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Un utente, su Instagram, le ha scritto: “Una come te, innamorata dell’amore, come è riuscita a fare la tentatrice (sfascia coppie)?”. A queste parole, allora, Federica ha scelto di rispondere spiegando bene il suo ruolo all’interno della trasmissione (dal suo punto di vista). “Non è questo il senso del programma – ha commentato- le ragazze definite tentatrici sono semplicemente delle single che ascoltano e si confrontano con i fidanzati, che scelgono di andare lì per risolvere i loro problemi o lasciarsi definitivamente”.

Temptation Island: Federica Lepanto come Teresa Langella?

Federica Lepanto ha più volte manifestato sui social di avere il desiderio di partecipare a Uomini e Donne, per trovare l’amore, magari come tronista. La sua partecipazione a Temptation Island l’avvicinerà sempre di più al suo obiettivo? In fondo in passato una cosa del genere è già successa, basta pensare alla storia di Teresa Langella. Sarà così anche per Federica? Staremo a vedere.