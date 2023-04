Continua a crescere il numero di celebrità presente su “OnlyFans“. Molti ricorderanno Federica Carta come una delle protagonista di una delle edizioni più fortunate di Amici. Era il 2016 e durante il serale c’era ancora la divisione tra squadra blu e squadra bianca, capitanate da due giudici di eccezione: Emma ed Elisa. Federica arrivò terza, dietro il ballerino Andreas Muller e il cantante Riki che si aggiudicò la vittoria. Tuttavia, è riuscita comunque ad ottenere un discreto successo nel mondo della musica, partecipando anche al Festival di Sanremo nel 2019, insieme a Shade.

Ebbene, oggi la cantante è finita al centro di una forte polemica social dopo un inaspettato annuncio fatto sul suo profilo Twitter. Federica, infatti, ha comunicato ai suoi followers di aver aperto un profilo OnlyFans. Una piattaforma sicuramente inusuale per una cantautrice: non è un segreto che sia usata principalmente per la pubblicazione di foto e contenuti non certo adatte a un pubblico di minori. A quanto pare, però, lo scopo della Carta è un altro. Queste le sue parole:

Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto.

Dunque, l’intento di Federica è condividere contenuti sempre relazionati alla sua musica e donare i soldi ricavati dagli abbonamenti degli iscritti in beneficienza. Nessuna foto o video per adulti e nessun tentativo di guadagnare attraverso di essi. Ma, moltissimi utenti si sono chiesti: perché usare proprio un social come OnlyFans per anticipare un nuovo progetto musicale? E, soprattutto, come mai la scelta di utilizzare una piattaforma del genere per scopi benefici, nonostante la presenza di molte altre più adatte a tale causa?

Per queste ragioni, il tweet dell’ex allieva di Amici è stato invaso da critiche e ha fatto nascere una vera e propria polemica. A detta di molti, ci sarebbero moltissimi metodi alternativi per poter raccogliere dei soldi e non si capacitano del perché dietro questa decisione. Tuttavia, c’è anche chi ha difeso la cantante. Molte sue fan si sono dette entusiaste di sentire i suoi nuovi lavori musicali e contente del tentativo della giovane 24enne di cercare di cambiare la visione di un social come OnlyFans.