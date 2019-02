Federica Carta dimagrita dopo Amici: dieta, crossfit e ansia

Federica Carta è dimagrita dopo Amici: il segreto della sua forma perfetta

A due anni dall’esperienza ad Amici, Federica Carta si presenta in forma smagliante al Festival di Sanremo 2019. La ventenne è più magra e più bella ma anche più sicura di sé. Una volta lasciata la scuola di Maria De Filippi la romana si è data da fare per acquistare più sicurezza e determinazione. “A tavola sto cercando di controllarmi. Ho tolto la pasta dalla dieta e mi faccio dei grandi piatti di pollo in padella con le verdure”, ha spiegato la giovane al settimanale Di Più. “Quanto alla voce, per avere più fiato, cerco di camminare il più possibile e mi sono iscritta a una palestra di crossfit”, ha aggiunto.

Federica Carta svela come combatte l’ansia dopo Amici

“L’ansia non manca mai. Il metodo migliore che ho per combatterla è non pensarci e respirare con forza. Non c’è da scherzare. Finora ho avuto un forte attacco di ansia una volta sola e mi mancava veramente l’aria. Ricordo che c’erano un sacco di persone che volevano fare la foto con me, troppe forse. Hanno fatto la fila, hanno capito, sono stati bravissimi e mi sono calmata. Quando mi chiudono gli spazi mi viene l’ansia. Cerco di non pensarci”, ha ammesso Federica Carta, che si è classificata al terzo posto ad Amici 16.

Federica Carta: rapporto speciale con il rapper Shade

Da tempo Federica Carta ha avviato una proficua collaborazione con il rapper Shade. Per il momento, però, i due sono solo ottimi amici. In passato la Carta è stata legata ad un ex collega di Amici, il cantante Michele Perniola.