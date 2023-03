L‘ex tronista di Uomini e Donne Federica Aversano è finita nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere, comune in provincia di Caserta. L’ex volto del popolare dating show condotto da Maria De Filippi ha 30 anni ed un figlio di 4 anni. Come riferisce il Corriere della Sera, la donna è stata denunciata dal suo ex compagno e padre del piccolo.

Uomini e Donne, Federica Aversano: le gravi accuse dell’ex fidanzato

La Aversano deve rispondere di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altri reati. La relazione con l’ex è terminata male, con l’uomo che l’ha denunciata sostenendo di aver subito violenze reiterate. Secondo la sua versione, che è ora al vaglio dei magistrati, le condotte dell’ex tronista si sarebbero ripetute nel tempo, anche quando lavorava come fotomodella ed era protagonista della trasmissione pomeridiana di Canale Cinque.

Come previsto dalle misure vigenti relative alla normativa sul cosiddetto “Codice Rosso” per reati di questo genere, Federica Aversano è stata subito convocata per essere interrogata come indagata dopo che è stata sporta denuncia nei suoi confronti. Nei prossimi giorni dovrà organizzare una difesa assieme ai suoi avvocati di fiducia, che parleranno davanti agli ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando stazione carabinieri di Santa Maria Capua Vetere.ù

Chi è Federica Aversano

Oggi Federica Aversano è diventata hostess di una compagnia ferroviaria dell’Alta velocità. In parallelo continua la sua attività di influencer sui social. Classe 1993, è nata a Caserta ed ha ottenuto una laurea in Economia nel 2019. Durante la sua infanzia ha perso il padre a 8 anni, fatto che l’ha segnata profondamente.

Nel 2022 ha ricoperto il ruolo di tronista a UeD, dichiarandosi single da circa tre anni, vale a dire da quando ha chiuso la relazione con l’ex compagno con cui ha avuto un figlio. Ora l’ex l’ha denunciata e la Aversano dovrà difendersi nelle opportune sedi. Tornando al suo percorso nel programma Mediaset, ha abbandonato il trono senza aver trovato l’anima gemella. Nell’uscire di scena ha dichiarato che nessuno dei corteggiatori l’aveva colpita tanto da provare ad iniziare un viaggio sentimentale.