Fazio si confida: la separazione di Ilary e il pianto di Uma Thurman

Tutto pronto per la 20esima edizione di Che Tempo Che Fa, in partenza domenica 9 ottobre su Rai Tre. Al timone, naturalmente, riecco Fabio Fazio spalleggiato da Luciana Littizzetto. Il giornalista e conduttore ligure, prima dell’avvio della nuova stagione del talk, ha concesso una lunga chiacchierata confidenziale a Tv Sorrisi e Canzoni dove, tra le altre cose, ha parlato della situazione non semplice di Ilary Blasi, fresca di separazione con Francesco Totti. Ma perché Fazio ha speso delle parole per la presentatrice romana? Perché i primi passi nel mondo della tv Ilary, dopo essere stata Letterina di Passaparola, li ha mossi proprio a Che Tempo Che Fa, nel ruolo di annunciatrice degli ospiti. Lungo l’intervista spazio poi ad aneddoti interessanti sulle star planetarie transitate dal talk in questi anni. Particolarmente curioso quello relativo al pianto di Uma Thurman.

Durante la chiacchierata, a Fazio è stato ricordata una giovane Blasi annunciatrice di CTCF. Il giornalista ha colto la palla al balzo per riservare alla donna un tenero pensiero: “Mi auguro che, oltre alla solida carriera che conosciamo, ritrovi presto la serenità anche nella vita privata”. Una ‘carezza’ che senza dubbio sarà gradita dall’ex moglie di Totti. Capitolo Uma Thurman: la diva e musa di Quentin Tarantino venne intervistata nella puntata in cui furono ospiti anche i genitori di Giulio Regeni. E, a sorpresa, dopo averli ascoltati finì per versare lacrime empatiche. “Un aneddoto speciale? Uma Thurman che scoppiò a piangere dopo aver ascoltato mamma e papà Regeni”, ha confidato il conduttore.

Il divismo di Madonna, l’empatia di Lady Gaga e lo scherzo di Luciana Littizzetto

A CTCF sono anche state ospitate Madonna e Lady Gaga. Chi è più diva? “Madonna. Lady Gaga è stata molto empatica. Con Madonna si capiva che per lei l’intervista era un passaggio di routine”. Ovviamente, nella nuova stagione, Fazio sarà affiancato da ‘Lucianina’, con la quale forma una delle coppie più brillanti, longeve e talentuose della tv italiana. Il giornalista, di aneddoti interessanti sulla comica e amica, ne ha a bizzeffe. Di recente la Littizzetto, ospite a Domenica In, ha narrato di quando fece uno scherzo piccante al collega. Fazio dà ora la sua versione dei fatti: “Si presentò in camerino senza reggiseno. E io: “Ma che fai?”. Lei: “Visto che ce le ho anche io?””.

Per quel che riguarda gli ospiti fissi, Che Tempo Che Fa ha perso per strada Orietta Berti, transitata al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Al posto della cantante è stata ‘acquistata’ l’esplosiva Mara Maionchi. Buona visione!