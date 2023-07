Fazio sbotta con la Rai: “Improvvisamente tengono a CTCF”

Si torna a parlare di Che Tempo Che Fa e della questione profili social. Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai e il conseguente approdo a Discovery, il format del programma è rimasto lo stesso, mantenendo anche il titolo. Gli account social, tuttavia, sono rimasti all’emittente di stato e hanno portato ad una grana non indifferente per il conduttore, con il rischio di dover aprire nuovi profili e ripartire da zero, perdendo gli importanti numeri avuti fino ad ora.

Questione profili CTCF, l’aggiornamento di Fazio: che stoccata alla Rai

Fabio Fazio, su Instagram, è tornato a parlare della vicenda relativa agli account social di Che Tempo Che Fa. “Come avete visto i profili social di Che Tempo Che Fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati” ha esordito il neo conduttore di Discovery. Su Twitter, infatti, la pagina CTCF risulta inesistente, mentre la pagina Instagram presenta il logo Rai come immagine del profilo ed è divenuta archivio delle stagioni 2020 2023. “Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione, non dà alcun vantaggio, per altro, a chi l’ha fatto” ha proseguito.

Il conduttore ha espresso un sottile disappunto per il comportamento assunto dalla Rai, lanciando una frecciatina all’emittente: “Fa piacere, per altro, che improvvisamente tengano a Che Tempo Che Fa, ecco. Insomma, un po’ tardivamente“. Una stoccata che rievoca lo scenario dell’addio di Fazio a Viale Mazzini, con la questione contratto tenuta in stallo per mesi. Come detto, qualora i vecchi profili di Che Tempo Che Fa dovessero rimanere in mano alla Rai, Fazio e compagni si troverebbero a ripartire da zero per quanto concerne i social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Gli utenti stanno con Fabio Fazio

Non è dato sapere se Fabio Fazio riuscirà a tornare in possesso dei profili social del programma. Il conduttore si è soffermato sull’irrazionalità del gesto compiuto dalla Rai, che ha oscurato e reso inattivi account dai numeri importanti (560 mila follower su Twitter, 2 milioni di follower su Facebook e 600 mila su Instagram). Qualora il tentativo di tornare in possesso dei suddetti profili non dovesse andare a buon fine, Fabio Fazio ha spiegato cosa succederà: “Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente dei nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima“.

Sotto il video in cui il conduttore ha aggiornato i suoi fan della situazione, in molti si sono schierati con Fabio Fazio, condannando il comportamento assunto dall’emittente: “Noi seguiamo te da decenni non la Rai” si legge nei commenti. “Ripicche da bambini dell’asilo” ha scritto un altro utente. “Oscurato un profilo, se ne fanno altri, dai!” ha infine commentato una fan.

Non resta che attendere per capire se questa grana troverà risoluzione. La Rai, ad ogni modo, aveva precedentemente dichiarato di star procedendo a chiudere i profili sopra citati, questa la motivazione che ha portato alle modifiche social descritte in precedenza. Con o senza i vecchi profili social, Fabio Fazio tornerà con Che Tempo Che Fa a partire dal 15 ottobre, stavolta su Nove.