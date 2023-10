Fazio e Littizzetto presentano il nuovo CTCF: la stoccata alla Rai

Manca pochissimo, meno di due settimane e domenica 15 ottobre Che Tempo Che Fa tornerà sul piccolo schermo. Tuttavia, dopo tantissimi anni, il talk non sarà sulla Rai, bensì sbarcherà per la prima volta nella sua storia sul Canale Nove. In vista di questa speciale e innovativa nuova edizione, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno dato alcune anticipazioni rilasciando un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il duo ha parlato del cambio di rete, ammettendo di provare un po’ di nostalgia soprattutto per i lavoratori dell’azienda del servizio pubblico, che li hanno accompagnati per tanti anni.

A proposito di novità, per entrambi il cambio di camerino non sembra essere così traumatico. Se, da una parte, quello di Fazio è rimasto uguale (con la bandiera della Sampdoria e i disegni dei suoi figli), quello della Littizzetto si è alzato parecchio di livello. A tal proposito, la comica ne ha approfittato per lanciare un’ironica stoccata alla Rai, paragonando i due camerini:

In Rai avevo un camerino minuscolo, da “figlia della serva”, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo.

Dopodiché, Fabio Fazio e ‘Lucianina‘ hanno rivelato alcune inedite anticipazioni su come sarà strutturato il nuovo Che Tempo Che Fa. Il talk avrà inizio alle 19.30 con l’anteprima di Nino Frassica, presenza fissa da anni nel cast del programma. Il comico avrà un compito in più rispetto agli altri anni, dato che svelerà i retroscena del dietro le quinte della trasmissione, con il suo immancabile umorismo surreale. Grande novità del talk è, poi, l’arrivo di Ornella Vanoni: la cantante sarà protagonista della prima parte al Tavolo.

Inoltre, quest’anno, Che Tempo Che Fa avrà una durata più lunga, arrivando ad un totale di più di quattro ore. Infine, oltre alla Vanoni e Frassica, nel cast ci saranno: Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli, Michele Serra, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. Dentro anche Ubaldo Pantani, Roberto Saviano, Massimo Giannini e Roberto Burioni.

Ma, cosa si aspettando da questo nuovo inizio? La Littizzetto ha ammesso di augurarsi “prosperità di ascolti“, sperando che il loro fedele pubblico possa seguirli con il medesimo interesse anche in questo nuovo canale. Allo stesso modo, spera che ci saranno ospiti altrettanto interessanti, che coinvolgeranno gli spettatori con i loro racconti e le loro storie. “Tutto giusto quello che ha detto Luciana, e aggiungo l’affetto, la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato”, ha infine aggiunto Fabio Fazio.